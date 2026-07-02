Σαράντα οκτώ ώρες μετά την έκρηξη της Δευτέρας 29 Ιουνίου, από την οποία τραυματίστηκαν σοβαρά τρία άτομα στο Μονακό, οι τοπικές αστυνομικές αρχές φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει τον βασικό ύποπτο, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μεταδίδει το BFMTV, εντοπίστηκε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, εκτός Μονακό και Γαλλίας. Έπειτα από αίτημα των δικαστικών αρχών του Μονακό, έχει ήδη ενεργοποιηθεί η διεθνής συνεργασία για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Παράλληλα, το δημοσίευμα του BFMTV, το οποίο επιβεβαιώνει σχετικό δημοσίευμα της Le Figaro, αναφέρει ότι το πρόσωπο που φέρεται να άφησε την παγιδευμένη τσάντα είναι γυναίκα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την έρευνα, η ύποπτη φέρεται να μεταμφιεζόταν ώστε να μοιάζει με άνδρα, όπως αναφέρεται σε εσωτερικό σημείωμα της αστυνομίας του Μονακό, το οποίο έχει στη διάθεσή του το BFMTV.

Παράλληλα, οι Αρχές εκτιμούν ότι η ύποπτη είχε πραγματοποιήσει αρκετές παρακολουθήσεις στην περιοχή την ημέρα της επίθεσης. Λίγο πριν από τις 21:00 τη Δευτέρα, εντόπισε την οικογένεια των Ουκρανών κοντά στην Πλατεία των Μύλων (Place des Moulins) και αποφάσισε να την ακολουθήσει.

Στη συνέχεια την προσπέρασε, στάθηκε περίπου δέκα μέτρα μπροστά της και κατευθύνθηκε προς την πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια. Ανέβηκε τα τρία σκαλοπάτια της εισόδου, άφησε την παγιδευμένη τσάντα και αποχώρησε βιαστικά από το σημείο. Πριν φύγει, γύρισε για να βεβαιωθεί ότι η οικογένεια είχε εισέλθει στο κτίριο.

Πρώτος μπήκε στην πολυκατοικία ο 13χρονος γιος της οικογένειας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη.

Δύο είναι τα βασικά σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με τις έως τώρα έρευνες, τη στιγμή που η Άννα Νασομπίνα, σύντροφος του Ουκρανού ολιγάρχη, πέρασε δίπλα από την παγιδευμένη τσάντα, η ύποπτη πυροδότησε εξ αποστάσεως τον εκρηκτικό μηχανισμό, «με τη χρήση αντικειμένου που μοιάζει με τηλεχειριστήριο», όπως δήλωσε στο BFMTV πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

Μέχρι στιγμής, η κατάσταση της Άννας Νασομπίνα εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς η ζωή της παραμένει σε κίνδυνο. Το Bfmtv αναφέρει ότι από την έκρηξη υπέστη ακρωτηριασμό και στα δύο πόδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV, οι ερευνητές επικεντρώνουν την έρευνά τους σε δύο βασικά σενάρια για την απόπειρα δολοφονίας: το οργανωμένο έγκλημα ή την εμπλοκή ξένης κρατικής υπηρεσίας.

skai.gr