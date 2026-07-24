Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, καθώς η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή οδήγησε το πετρέλαιο σε νέα άνοδο, ενώ οι αυξημένες δαπάνες των τεχνολογικών κολοσσών για την τεχνητή νοημοσύνη ενίσχυσαν τις ανησυχίες των επενδυτών.

Το Brent παρέμεινε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή και κατευθυνόταν προς την τέταρτη διαδοχική εβδομάδα ανόδου. Την ίδια ώρα, οι ασιατικές αγορές υποχώρησαν έντονα, ακολουθώντας τις απώλειες της Wall Street και την πτώση των μετοχών της Alphabet και της Tesla.

Το Brent κατέγραφε οριακή πτώση 0,41%, στα 100,28 δολάρια το βαρέλι, μετά την άνοδο κατά 7% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Σε εβδομαδιαία βάση, βρισκόταν σε τροχιά κερδών 14,6%.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ενισχυόταν κατά 0,56%, στα 91,67 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 11 Ιουνίου. Τα εβδομαδιαία κέρδη του υπολογίζονταν σε 11,8%.

Ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές

Η άνοδος των τιμών αποδίδεται στους φόβους για διαταραχές στις ενεργειακές ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και των Στενών του Ορμούζ, εν μέσω του πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν.

Οι Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα. Είχαν προηγουμένως ανακοινώσει την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία.

Ο αριθμός των δεξαμενόπλοιων που διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ περιορίστηκε σε μόλις ένα την Πέμπτη, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 7 Μαΐου, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων Kpler.

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται και το πέρασμα του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, το οποίο συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Ινδικό Ωκεανό και αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη θαλάσσια δίοδο πετρελαίου μετά τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα θεωρήσει το Ιράν υπεύθυνο για οποιεσδήποτε νέες επιθέσεις.

Πρόσθετες πιέσεις στην προσφορά προκάλεσαν εξελίξεις στο Καζακστάν. Οι πετρελαϊκές εταιρείες της χώρας περιόρισαν προσωρινά την παραγωγή τους, αφού ύποπτες ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη οδήγησαν στο κλείσιμο του κύριου τερματικού σταθμού εξαγωγών στη Μαύρη Θάλασσα.

Η Κοινοπραξία του Αγωγού της Κασπίας ανέστειλε τις φορτώσεις και σταμάτησε να παραλαμβάνει πετρέλαιο από το Καζακστάν. Μέσω της συγκεκριμένης διαδρομής διακινείται περίπου το 2% της παγκόσμιας ημερήσιας προσφοράς αργού.

Βαριές απώλειες στις αγορές της Ασίας

Στις ασιατικές αγορές, οι ανησυχίες για το κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη προκάλεσαν εκτεταμένες ρευστοποιήσεις.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε κατά 2,82%, ενώ ο νοτιοκορεατικός Kospi κατέγραψε πτώση 5,15%. Απώλειες 5,01% σημείωσε ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq.

Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,17%, ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 κατά 0,72% και ο ινδικός Nifty 50 κατά 0,98%.

Ιδιαίτερες πιέσεις δέχθηκαν οι εταιρείες ημιαγωγών. Η Advantest έχασε 6,33%, η Tokyo Electron 5,43% και η Kioxia 4,4%, ενώ η μετοχή της SoftBank Group υποχώρησε κατά 7,42%.

Απώλειες 797 δισ. δολαρίων για τις Magnificent Seven

Η πτώση στην Ασία ακολούθησε τη δύσκολη συνεδρίαση της Wall Street, όπου οι επτά μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ημερήσια υποχώρησή τους από τον Απρίλιο του 2025.

Ο δείκτης των Magnificent Seven υποχώρησε κατά 4,8%, διαγράφοντας χρηματιστηριακή αξία 797 δισ. δολαρίων μέσα σε μία συνεδρίαση. Ο S&P 500 έχασε 1,2%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq 100 υποχώρησε κατά 1,9%.

Οι πιέσεις εντάθηκαν μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Alphabet και της Tesla. Η μητρική εταιρεία της Google αύξησε την πρόβλεψή της για τις φετινές κεφαλαιουχικές δαπάνες έως τα 205 δισ. δολάρια, προκαλώντας ερωτήματα για την απόδοση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η Alphabet δαπάνησε 45 δισ. δολάρια κατά το δεύτερο τρίμηνο, με αποτέλεσμα οι ταμειακές ροές της να περάσουν σε αρνητικό έδαφος για πρώτη φορά μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.

Η μετοχή της υποχώρησε κατά 7,1%, ενώ η Tesla κατέρρευσε κατά 15%, καταγράφοντας τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή της από τον Μάρτιο του 2025. Ο Έλον Μασκ είχε προειδοποιήσει ότι το 2026 θα αποτελέσει χρονιά μαζικών κεφαλαιουχικών δαπανών για την εταιρεία.

Απώλειες κατέγραψαν επίσης η Microsoft, η Amazon και η Meta. Αντίθετα, η Apple, η οποία έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό εκτός της κούρσας των τεράστιων επενδύσεων στην AI, παρουσίασε τη μικρότερη πτώση μεταξύ των επτά εταιρειών.

Ο δείκτης των Magnificent Seven βρίσκεται πλέον 11% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε στα τέλη Μαΐου, έχοντας απολέσει περίπου 2 τρισ. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας.

Οι επενδυτές εμφανίζονται πλέον περισσότερο επιφυλακτικοί απέναντι στις μεγάλες δαπάνες για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, αναζητώντας σαφέστερες ενδείξεις ότι οι επενδύσεις αυτές μπορούν να εξασφαλίσουν ανάλογες αποδόσεις.