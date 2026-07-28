Ευκαιρίες για επενδύσεις στις λιμενικές υποδομές και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής ναυτιλίας δημιουργεί η προτεινόμενη αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS), σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου.

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συμμετέχει, μέσω της FONASBA και της ECASBA, στον ευρωπαϊκό διάλογο για την πράσινη μετάβαση του κλάδου.

Όπως σημειώνει, οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κινούνται προς θετική κατεύθυνση, καθώς προβλέπουν τη διοχέτευση μεγαλύτερου μέρους των εσόδων του ETS στη ναυτιλία. Τα έσοδα θα μπορούν να αξιοποιηθούν για επενδύσεις σε καθαρά καύσιμα, ηλεκτροδότηση πλοίων κατά τον ελλιμενισμό, σύγχρονες λιμενικές υποδομές και άλλες τεχνολογίες απανθρακοποίησης.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, διατηρούνται σημαντικά εργαλεία στήριξης για τα κράτη με ισχυρό ναυτιλιακό τομέα, δημιουργώντας πρόσθετες δυνατότητες χρηματοδότησης της πράσινης μετάβασης.

Για την Κύπρο, οι εξελίξεις αυτές μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυξης, ενισχύοντας τα λιμάνια, τη συνδεσιμότητα και τη συνολική ανταγωνιστικότητα της ναυτιλιακής οικονομίας.

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να αναδείξει έγκαιρα και συντονισμένα, μέσω των θεσμικών και ευρωπαϊκών διαύλων, τις ιδιαίτερες ανάγκες και προκλήσεις που απορρέουν από τον νησιωτικό χαρακτήρα της.

Τονίζει, επίσης, την ανάγκη να διατηρηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή ναυτιλία και να αποφευχθεί η διπλή επιβάρυνση από παράλληλα ευρωπαϊκά και διεθνή μέτρα.

Ζητεί, παράλληλα, να αξιολογηθούν προσεκτικά οι επιπτώσεις ενδεχόμενης επέκτασης του ETS σε μικρότερα πλοία, ώστε η πράσινη μετάβαση να είναι αποτελεσματική, δίκαιη και βιώσιμη για ολόκληρο τον κλάδο.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων, Ρηγίνος Τσάνος, δήλωσε ότι η πράσινη μετάβαση μπορεί να καταστήσει την Κύπρο ακόμη πιο ισχυρό και ανταγωνιστικό ναυτιλιακό κέντρο.

«Η αναθεώρηση του ETS δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως μια περιβαλλοντική υποχρέωση, αλλά ως μια στρατηγική ευκαιρία για επενδύσεις στις λιμενικές υποδομές, στις καθαρές τεχνολογίες και στη συνολική αναβάθμιση του ναυτιλιακού μας οικοσυστήματος», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι, με έγκαιρο σχεδιασμό, συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων και αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, η Κύπρος μπορεί να ενισχύσει τη θέση της ως σύγχρονου και αξιόπιστου ναυτιλιακού κέντρου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Σύνδεσμος διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει στον ευρωπαϊκό διάλογο, καταθέτοντας θέσεις και προτάσεις για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ και τη διατήρηση μιας ανταγωνιστικής και βιώσιμης ευρωπαϊκής ναυτιλίας.