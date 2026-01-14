Με στόχο όπως η μυθολογία να ενισχυθεί και να προσεγγιστεί με τον τρόπο που προνοεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα κατά την παιδαγωγική διαδικασία, η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, θα πραγματοποιήσουν επιμορφωτική συνάντηση για τους εκπαιδευτικούς.

Η μυθολογία εντάσσεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος της Ιστορίας στη Δημοτική Εκπαίδευση και συγκεκριμένα απευθύνεται στους μαθητές της Γ’ και της Δ’ τάξης. Πρόκειται για μια δράση, η οποία στοχεύει να επιμορφώσει τους δασκάλους που θα συμμετάσχουν, ούτως ώστε να δοθεί έμφαση στη μυθολογία κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, καθώς θεωρείται πολύ σημαντική θεματική για τους μαθητές, οι οποίοι μαθαίνουν για αυτήν στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας.

Στην επιμορφωτική δράση που είναι ορισμένη για τις 23 Ιανουαρίου μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, πέραν της σχετικής ενημέρωσης των δασκάλων για το πώς η μυθολογία εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και πώς προσεγγίζεται, θα παρουσιαστούν και ενδεικτικές διδακτικές πρακτικές και σχετικό υποστηρικτικό υλικό προς αξιοποίησή του μέσα στην τάξη.