Ο επόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο φιλοευρωπαίος συντηρητικός Πέτερ Μάγιαρ ανακοίνωσε σήμερα ότι πρότεινε στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συναντηθούν στις αρχές Ιουνίου με στόχο «να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις» και να επιλύσουν τη διαφορά των χωρών τους όσον αφορά τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας που ζει στη δυτική Ουκρανία.

Οι σχέσεις μεταξύ Βουδαπέστης και Κιέβου είχαν φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου στην Ουγγαρία και την ήττα του εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν που κυβερνούσε τη χώρα επί 16 χρόνια.

Επί μήνες, ο Όρμπαν μπλόκαρε στην ΕΕ τη χορήγηση ενός δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία και την υιοθέτηση νέων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

Ο Πίτερ Μάγιαρ επιθυμεί να αποσύρει το βέτο της Ουγγαρίας, «Πρότεινα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να τον συναντήσω στις αρχές Ιουνίου σε έναν συμβολικό χώρο, την πόλη Μπερέχοβε, η πλειονότητα των κατοίκων της οποίας είναι Ούγγροι» ,έγραψε στο Facebook ο Μάγιαρ. «Αυτή η συνάντηση έχει ως στόχο να βελτιωθεί η κατάσταση των Ούγγρων στην Υπερκαρπαθία», πρόσθεσε.

Αυτή τη περιοχή της δυτικής Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, αποτελούσε τμήμα του βασιλείου της Ουγγαρίας πριν από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και σήμερα φιλοξενεί μια σημαντική ουγγρική μειονότητα.

Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες από το 2017, όταν η Ουκρανία ενέκρινε έναν νόμο με τον οποίο η ουκρανική γλώσσα έγινε η βασική γλώσσα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

«Ήρθε η ώρα να άρει η Ουκρανία τους νομικούς περιορισμούς που ισχύουν εδώ και μια δεκαετία, ώστε οι Ούγγροι της Υπερκαρπαθίας να ανακτήσουν τα πολιτιστικά, γλωσσικά, διοικητά και εκπαιδευτικά δικαιώματά τους και να ξαναγίνουν ισότιμοι πολίτες. Εάν μπορούμε να επιλύσουμε αυτά τα θέματα, θα μπορέσουμε να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις», πρόσθεσε ο Πίτερ Μάγιαρ.

