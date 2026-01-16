Με στόχο να δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις και οι αναγκαίες δεξιότητες στους μαθητές που επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας άμεσα μετά την αποφοίτηση τους από το σχολείο και δη, σε επαγγέλματα για τα οποία δεν υπάρχουν προγράμματα σπουδών, το υπουργείο Παιδείας θα δώσει άλλη μια κατεύθυνση στους μαθητές Λυκείων.

Πρόκειται για την κατεύθυνση 5β η οποία θα είναι «Εφαρμοσμένη Μάθηση στο Εμπόριο και τις Υπηρεσίες», ένα νέο πρόγραμμα φοίτησης το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης από τη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και το οποίο θα ενταχθεί στην υφιστάμενη 5η κατεύθυνση (Εμπορίου και Υπηρεσιών) των Λυκείων.

Απώτερος στόχος αυτής της καινοτομίας είναι η παροχή δεξιοτήτων βιωματικής μάθησης στους μαθητές, η μείωση της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης και της μαθητικής στασιμότητας στο Λύκειο καθώς και η ευθυγράμμιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί μία από τις δράσεις του υπουργείου Παιδείας, που εντάσσονται στο Ορόσημο 239α της Μεταρρύθμισης C5.1R1 του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), με προϋπολογισμό €189.400.

Η ολοκλήρωση του σχεδιασμού αυτής της δράσης αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του ερχόμενου Μαρτίου, ενώ από τη νέα σχολική χρονιά (τον Σεπτέμβριο του 2026), θα προσφέρεται πιλοτικά σε πρώτη φάση, σε τέσσερα Λύκεια.

Ερωτηθείς σχετικά, ο αναπληρωτής διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, Γιώργος Κουτσίδης, ανέφερε στον «Φ», πως το νέο πρόγραμμα σπουδών, κατεύθυνση 5β «Εφαρμοσμένης Μάθησης στο Εμπόριο και τις Υπηρεσίες», αφορά κατεύθυνση σπουδών εντός της υφιστάμενης 5ης κατεύθυνσης με σαφέστερο προσανατολισμό στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

«Η κατεύθυνση 5β απευθύνεται σε μαθητές οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στο Λύκειο είναι πιθανό να μην συνεχίσουν σε ακαδημαϊκές σπουδές και επιθυμούν να ενταχθούν άμεσα στην αγορά εργασίας, σε μαθητές οι οποίοι αναζητούν διέξοδο προς την αγορά εργασίας μέσω της επιλογής εφαρμοσμένης μάθησης στον τομέα ενδιαφέροντος τους και σε μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα πρόσβασης των μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, εφόσον το επιθυμούν», ανέφερε ο κ. Κουτσίδης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει τη συγγραφή Αναλυτικών Προγραμμάτων (12 συνολικά: Έξι για τη Β’ Λυκείου και έξι για τη Γ’ Λυκείου) και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για έξι νέα μαθήματα.

Τα μαθήματα αυτά αφορούν την Οργάνωση και Διαχείριση Γραφείου, τις Εφαρμογές Πληροφορικής, το Μάρκετινγκ – Τεχνική Πωλήσεων – Επιχειρηματικότητα, την Αγωγή Υγείας, την Πράσινη Μετάβαση και τον Σχεδιασμό και Τεχνολογία.

Την ενότητα της Πράσινης Μετάβασης θα τη διδάσκουν καθηγητές βιολογίας, ενώ της Οργάνωσης και Διαχείρισης Γραφείου και το Μάρκετινγκ καθηγητές οικονομικών. Οι μαθητές θα μπορούν να επιλέγουν την 5β στη Β’ Λύκειου.

Όπως εξήγησε ο κ. Κουτσίδης, τα μαθήματα αυτά έχουν επιλεγεί καθώς θα προσφέρουν πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες που οδηγούν σε επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, όπως υπάλληλοι διοίκησης και οργάνωσης γραφείου, βοηθοί αποθηκάριοι, πωλητές, βοηθοί μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υπάλληλοι σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού/επεξεργασίας αστικών λυμάτων/διαχείρισης αποβλήτων, βοηθοί ασφάλειας και υγείας, βοηθοί διοίκησης τουριστικών μονάδων, βοηθοί εργαστηρίων παραγωγής τροφίμων, βοηθοί κέντρων αισθητικής και κέντρων φροντίδας, βοηθοί σχεδιασμού και παραγωγής σε μονάδες βιοτεχνίας, σύμβουλοι εξοικονόμησης ενέργειας, τεχνικοί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμβουλοι/τεχνικοί αυτοματισμών κ.λπ.

Επιπρόσθετα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων για τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου, οι οποίες θα συνδέουν την εκπαίδευση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στα συγκεκριμένα νέα μαθήματα και θα έχουν διάρκεια δύο εβδομάδων ανά έτος.

Τέλος, θα περιλαμβάνει την επιμόρφωση πέραν των 1000 εκπαιδευτικών που θα διδάξουν τα νέα μαθήματα και τις δράσεις και συγκεκριμένα εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων Οικονομικών/Επιχειρηματικών, Πληροφορικής, Αγωγής Υγείας, Βιολογίας και Σχεδιασμού και Τεχνολογίας.