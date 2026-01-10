Για όσους αποφοίτησαν από το σχολείο πριν το 2013, ο θεσμός είναι γνώριμος. Για όσους ακολούθησαν μετά, άγνωστος. Ο λόγος για την Εβδομάδα Εργασίας, ένας θεσμός που υλοποιείτο για πολλά χρόνια στα Λύκεια, δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές της Β’ τάξης για μια εβδομάδα να μην προσέρχονται στο σχολείο αλλά σε κάποιο χώρο εργασίας που επέλεγαν. Στόχος ήταν να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με επαγγέλματα που τους ενδιέφεραν και πιθανόν να είχαν στις επιλογές και προτιμήσεις τους για σπουδές. Ο θεσμός τερματίστηκε το 2013 και τώρα, 12 χρόνια μετά, επιστρέφει και μάλιστα, διαφοροποιημένος.

Ερωτηθείς σχετικά ο αναπληρωτής διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, Γιώργος Κουτσίδης, ανέφερε στον «Φ», πως ο θεσμός της «Εβδομάδας Εργασίας» επανέρχεται και πως πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη. Ο κ. Κουτσίδης τόνισε πως είναι πολύ σημαντική δράση και ανταποκρίνεται και στον στόχο του Υπουργείου να υπάρχει η διασύνδεση του σχολείου και των μαθητών με την αγορά εργασίας.

Ο θεσμός αφορά φέτος 5.925 μαθητές της Β’ Λυκείου, οι οποίοι από τον ερχόμενο Φεβρουάριο, που θα αρχίσει το πρόγραμμα, θα μπορούν να τοποθετηθούν σε διάφορους χώρους εργασίας, να γνωρίσουν επαγγέλματα που τους ενδιαφέρουν και να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες.

Η πολιτική αυτή της Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Μεταρρύθμιση C5.1R1 Αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας (δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση)) μέσω της επίτευξης του στόχου 239β «Ολοκλήρωση προγράμματος παρακολούθησης εντός της εργασίας – job shadowing programme».

Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν μαθητές των δημόσιων σχολείων, ενώ η συμμετοχή μαθητών των ιδιωτικών σχολείων επαφίεται στα ίδια τα σχολεία. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από τις 18/02/2026 μέχρι και τις 03/04/2026 με συνολική διάρκεια 6,5 εβδομάδων.

Το διαφορετικό στην ανανεωμένη «Εβδομάδα Εργασίας» είναι ότι οι μαθητές αντί για πέντε μέρες, θα βρίσκονται σε χώρους εργασίας μόνο τρεις μέρες (συνεχόμενες). Τις υπόλοιπες δύο μέρες, θα επισκέπτονται τα σχολεία ειδικοί από διάφορους επαγγελματικούς χώρους και κλάδους για να κάνουν ενημερώσεις στους μαθητές.

Σημειώνεται επίσης, ότι το ωράριο απασχόλησης των μαθητών στους χώρους εργασίας δεν θα υπερβαίνει τις 13:35, την ώρα δηλαδή που κανονικά σχολάνε από τα σχολεία τους.

Ανάμεσα στις πληροφορίες που παρέχει το υπουργείο Παιδείας σε σχετική εγκύκλιο, σημειώνεται ότι οι γονείς/κηδεμόνες καλούνται να εξεύρουν φορείς υποδοχής/εργοδότες στους οποίους θα τοποθετηθούν τα παιδιά τους κατά το τριήμερο το οποίο έχει καθοριστεί για το Λύκειο φοίτησης τους, δίνοντας τη συγκατάθεσή τους.

Μαθητές για τους οποίους δεν θα είναι δυνατή η εξεύρεση φορέα υποδοχής/εργοδότη, θα τοποθετηθούν, με συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους, από το υπουργείο Παιδείας σε θέσεις που θα προσφέρουν φορείς υποδοχής/εργοδότες οι οποίοι θα δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα Εβδομάδας Εργασίας – Job Shadowing.