Ελάχιστοι είναι οι μαθητές των λυκείων που πήγαν στα σχολεία τους στις 9:00π.μ., ώρα που έληξε η απεργία των εκπαιδευτικών. Οι περισσότεροι μαθητές των λυκείων επέλεξαν να μην προσέλθουν στις σχολικές τους μονάδες για μερικές ώρες, αξιοποιώντας τον χρόνο είτε για διάβασμα, είτε για άλλες δραστηριότητές τους. Το γεγονός δε, ότι οι απουσίες ναι μεν καταχωρήθηκαν αλλά δεν προσμετρώνται, ήταν ένας ακόμη παράγοντας που συνέβαλε στην επιλογή να μείνουν οι μεγαλύτεροι μαθητές στο σπίτι τους. Η εικόνα αυτή προκύπτει από ενημέρωση της οποίας έτυχε το philenews, τόσο από κύκλους των οργανωμένων γονέων όσο και από το υπουργείο Παιδείας.

Όσον αφορά την εικόνα με τους μαθητές των άλλων βαθμίδων, μας αναφέρθηκε ότι το Υπουργείο έχει στοιχεία με βάση τα οποία στα Γυμνάσια προσήλθαν αισθητά περισσότεροι από τα Λύκεια, που υπολογίζονται στο ένα τρίτο των παιδιών.

Διαφορετική είναι η εικόνα στην Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση καθώς σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία δεν πήγε περίπου το 16% των παιδιών. Αναμενόμενο καθώς πρόκειται για μικρές ηλικίες παιδιών που σίγουρα δεν μπορούν να μείνουν στο σπίτι χωρίς επίβλεψη γονέα ή άλλου ενήλικου προσώπου.