Αίσθηση προκαλεί καταγγελία που έκαναν γονείς στο philenews και αφορά σε Γυμνάσιο στη Λάρνακα. Σύμφωνα με αυτήν, κάποιοι καθηγητές παρότρυναν σήμερα τους μαθητές «να μην εμφανιστούν καθόλου στο σχολείο τους αύριο», μετά τη λήξη της στάσης εργασίας, αφού, όπως τους είπαν, οι απουσίες τους «θα είναι δικαιολογημένες».

Σε συγκεκριμένη τάξη, μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, οι μαθητές ενημερώθηκαν πως θα ακυρωθεί και προγραμματισμένο διαγώνισμα. «Προφανώς θέλουν να σχολάσουν μετά τη στάση εργασίας», μας ανέφερε εξοργισμένος οικείος παιδιού, ο οποίος σημείωσε πως είναι απαράδεκτο να ζητείται από τους μαθητές να χάσουν εξ’ ολοκλήρου την ημέρα.

Σημειώνεται πως η απόφαση τόσο της ΟΕΛΜΕΚ όσο και της ΠΟΕΔ όπως πραγματοποιήσουν για αύριο στάση εργασίας από τις 7:30-9:00 συνεχίζει να προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις ανάμεσα στους γονείς, αφού αναμένεται να επηρεαστούν πάνω από 300.000 μαθητές. Υπενθυμίζεται πως οι εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται για τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που αφορά στην αξιολόγησή τους.

Ν.Χ.