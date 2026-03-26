Ξανά πάλι η ίδια συζήτηση. Πρέπει να ληφθούν μέτρα στήριξης των καταναλωτών. Και πάλι από την αρχή το αίτημα για μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα και σε είδη πρώτης ζήτησης. Πόσες φορές πρέπει να συμβεί να «τρώνε» τη μείωση του ΦΠΑ οι επιχειρήσεις (μέσω αυξήσεων των οποίων η επίδραση δεν γίνεται πλήρως αντιληπτή λόγω μείωσης του ΦΠΑ και των κρατικών εσόδων), χωρίς να έχουν όφελος οι καταναλωτές;

Το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι μελετά διάφορα σενάρια και θα αποφασίσει προσεχώς τι μέτρα πρέπει να λάβει.

Εισήγηση της στήλης: Μόνο η μείωση ΦΠΑ ή άλλης επιβάρυνσης στον ηλεκτρισμό πιάνει τόπο. Διότι η ΑΗΚ είναι ρυθμιζόμενος οργανισμός και δεν μπορεί να κλέψει, ακόμα και αν το θελήσει. Μόνο μέσω της ΑΗΚ έχουν πραγματική απόδοση στους καταναλωτές τα μέτρα στήριξης της Κυβέρνησης. Γι’ αυτό κ. Κεραυνέ, αν είναι να στερηθεί εσόδων το κράτος, ας το κάνει μέσω της ΑΗΚ. Και ας το κάνει γενναιόδωρα, για να μη χρειαστεί να το κάνει μέσω μείωσης του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Διότι στα καύσιμα, δεν υπάρχει ρυθμιστής, δεν υπάρχει εξίσου αποτελεσματικός έλεγχος κατά της κερδοσκοπίας.

