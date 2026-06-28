Η σκακιέρα στήθηκε και τα πιόνια θα αρχίσουν να κινούνται. Ο πίνακας της φάσης των «32» του Μουντιάλ 2026 συμπληρώθηκε και πλέον έχει σχηματιστεί ο δρόμος μέχρι και τον τελικό της 19ης Ιουλίου στη Νέα Υόρκη.

Η μία πλευρά του ταμπλό περιλαμβάνει ομάδες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, το Μαρόκο, η Ισπανία και το Βέλγιο και μπορεί να χαρακτηριστεί ως το ευρωπαϊκό μονοπάτι της διοργάνωσης, από τη στιγμή που περιλαμβάνονται τα περισσότερα μεγάλα ονόματα της UEFA.Από την άλλη, βρίσκεται η Βραζιλία και η Αργεντινή, αλλά και δύο ισχυροί Ευρωπαίοι, όπως είναι η Αγγλία και η Νορβηγία.

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