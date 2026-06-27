Η Αργεντινή έστησε γιγαντιαίο asado με 500 κιλά μοσχαρίσιο κρέας που είχε σταλεί από την Αργεντινή στις ΗΠΑ μήνες νωρίτερα. Πρωταγωνιστής στη σχάρα ο Εμιλιάνο Μαρτίνεζ με παρέα τον Λαουτάρο, αφού η Αλμπισελέστε είχε ήδη εξασφαλίσει την πρωτιά του ομίλου.

Το asado argentino είναι παραδοσιακό μπάρμπεκιου που κάνουν στην Αργεντινή κυρίως σε γιορτές, ή όταν θέλουν να γιορτάσουν κάποιο μεγάλο γεγονός.

Η Αλμπισελέστε το έκανα και πριν τον αγώνα με την Αυστρία, αλλά τώρα σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Όλη η ομάδα και το τιμ μαζεύτηκε στην αυλή του προπονητικού κέντρου που η ομάδα προπονείται και με πρωταγωνιστή στο ψήσιμο τον Εμιλιάνο Μαρτίνεζ ξεκίνησε το τελετουργικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες χρησιμοποιήθηκε πάνω από 500 κιλά μοσχαρίσιο κρέας.

Το φορτίο στάλθηκε από την Αργεντινή στις ΗΠΑ, καθώς το συγκεκριμένο μπάρμπερκιου σχεδιαζόταν μήνες πριν, περνώντας το φορτίο από αυστηρούς υγειονομικούς και τελωνειακούς ελέγχους.

Πρωταγωνιστές ήταν, ο Εμιλιάνο Μαρτίνεζ που έψησε και έκοψε πολύ κρέας και παρέα του ήταν ο Λαουτάρο Μαρτίνεζ.

Τα παραδοσιακά ορεκτικά ήταν το τυρί στη σχάρα (προβολόνε), μαζί με λουκάνικα και συκώτι, ενώ πάντα για κυρίως πιάτο, χρησιμοποιούνται κομμάτια, όπως το ribeye, το διάφραγμα και παϊδάκια.

protothema.gr