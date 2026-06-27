Δύο φορές τον χρόνο, για μόλις μία ώρα, η θάλασσα στη Νότια Κορέα «ανοίγει» αποκαλύπτοντας ένα φυσικό πέρασμα 2,8 χιλιομέτρων που ενώνει δύο νησιά. Το φαινόμενο στο νησί Τζίντο, γνωστό ως «Θαύμα του Μωυσή», προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες που περπατούν κυριολεκτικά στη μέση της θάλασσας.

Το φαινόμενο έχει γίνει γνωστό ως το «Θαύμα του Τζίντο» ή «Το Θαύμα του Μωυσή της Κορέας», καθώς θυμίζει τη βιβλική διήγηση της διάβασης της Ερυθράς Θάλασσας.

Ο δρόμος που εμφανίζεται μόνο για μία ώρα

Το φυσικό πέρασμα αποκαλύπτεται κατά τη διάρκεια της άμπωτης και παραμένει ορατό για περίπου μία ώρα την ημέρα, μόνο για λίγες ημέρες κάθε χρόνο.

Ο δρόμος εκτείνεται σε μήκος περίπου 2,8 χιλιομέτρων, ενώ το πλάτος του κυμαίνεται από 40 έως 60 μέτρα. Καθώς η στάθμη του νερού υποχωρεί, χιλιάδες άνθρωποι περπατούν στον βυθό, έχοντας τη θάλασσα και από τις δύο πλευρές τους.

Οι ντόπιοι εκμεταλλεύονται την υποχώρηση της θάλασσας για να συλλέξουν θαλασσινά, όπως αμπαλόνε (θαλάσσια σαλιγκάρια του γένους Haliotis), μικρά χταπόδια, κοχύλια μαχαίρια ή σωλήνες (razor clams) και καβούρια, ακόμη και με γυμνά χέρια.

Το φεστιβάλ που προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο

Με αφορμή το μοναδικό αυτό φαινόμενο διοργανώνεται κάθε χρόνο το Jindo Miracle Sea Road Festival, ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της περιοχής.

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει παραστάσεις αφιερωμένες στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Κορέας, όπως το παραδοσιακό τραγούδι Jindo Arirang, τον κυκλικό χορό Ganggangsullae, το αγροτικό τραγούδι Namdo Deullorae της επαρχίας Τζεολανάμ-ντο και το σαμανιστικό τελετουργικό εξαγνισμού Jindo Ssitgimgut.

Παράλληλα, λειτουργεί διεθνής ζώνη εκδηλώσεων με μουσικές συναυλίες, αγώνες της παραδοσιακής κορεατικής πάλης Ssireum, βραδιές ηλεκτρονικής μουσικής (EDM), παραστάσεις με τύμπανα, παρελάσεις με δάδες, συναυλίες K-pop και πλήθος πολιτιστικών δράσεων που προσελκύουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Πώς εξηγείται το φαινόμενο

Παρότι πολλοί το χαρακτηρίζουν θαύμα, η εξήγησή του είναι απολύτως επιστημονική.

Το φαινόμενο οφείλεται στον συνδυασμό των βαρυτικών δυνάμεων της Σελήνης, της Γης και του Ήλιου, οι οποίες δημιουργούν ιδιαίτερα έντονες παλίρροιες όταν ευθυγραμμίζονται.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και η γεωμορφολογία της περιοχής. Το στενό Μιονγκνιάνγκ (Myeongnyang Strait) ενισχύει τις παλιρροϊκές δυνάμεις, ενώ η μορφή του βυθού ανάμεσα στα δύο νησιά επιτρέπει την αποκάλυψη μιας φυσικής λωρίδας από άμμο και λάσπη μόλις υποχωρήσει το νερό.

Πότε εμφανίζεται

Το «Θαύμα του Τζίντο» κάνει συνήθως την εμφάνισή του έως δύο φορές τον χρόνο, κυρίως από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο, ενώ ορισμένες χρονιές παρατηρείται και στις αρχές του φθινοπώρου.

Οι ώρες εμφάνισής του εξαρτώνται από τις παλίρροιες και μπορεί να είναι είτε νωρίς το πρωί είτε το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, οι επισκέπτες έχουν περίπου μία ώρα στη διάθεσή τους για να διασχίσουν τον φυσικό δρόμο πριν η θάλασσα καλύψει ξανά το πέρασμα.

Ο θρύλος της γιαγιάς Μπιόνγκ

Η εντυπωσιακή εικόνα της θάλασσας που ανοίγει, γέννησε και έναν τοπικό θρύλο.

Σύμφωνα με την παράδοση, η ηλικιωμένη γιαγιά Μπιόνγκ (Granny Bbyong ή Ppong) εγκαταλείφθηκε κατά λάθος στο νησί όταν οι κάτοικοι έφυγαν για να γλιτώσουν από επιθέσεις τίγρεων.

Η γυναίκα προσευχήθηκε στον θεό της θάλασσας Γιονγκουάνγκ (Yongwang), ο οποίος εμφανίστηκε στο όνειρό της και της υποσχέθηκε ότι θα δημιουργούσε έναν δρόμο πάνω στα κύματα. Την επόμενη ημέρα η θάλασσα άνοιξε και η οικογένειά της κατάφερε να επιστρέψει για να τη συναντήσει.

Σήμερα, στο Τζίντο υπάρχει άγαλμα αφιερωμένο στη γιαγιά Μπιόνγκ και ο θρύλος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εορτασμών του φεστιβάλ.

Γιατί ονομάζεται «Το Θαύμα του Μωυσή»

Η ονομασία προέρχεται από την ομοιότητα του φαινομένου με τη βιβλική αφήγηση της Εξόδου.

Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, ο Μωυσής άπλωσε το χέρι του πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα και τα νερά χωρίστηκαν, επιτρέποντας στους Ισραηλίτες να διαφύγουν από τον στρατό του Φαραώ. Αν και το φαινόμενο στο Τζίντο εξηγείται από τις παλίρροιες και τη γεωμορφολογία της περιοχής, η εικόνα του φυσικού δρόμου που εμφανίζεται μέσα στη θάλασσα θυμίζει έντονα τη γνωστή βιβλική σκηνή.

iefimerida.gr