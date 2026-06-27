Σεισμός 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο στην περιοχή Χιντού Κους στο ανατολικό Αφγανιστάν, γινόμενος αισθητός στην Καμπούλ και το βόρειο Πακιστάν.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 100 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Καμπούλ και το βόρειο Πακιστάν, μεταδίδει το Reuters.

Κόσμος άρχισε να τρέχει πανικόβλητος έξω από τα σπίτια του στην περιοχή Σουάτ στο Κιμπέρ Πανκτούνκβα, στο βόρειο Πακιστάν, δήλωσε ένας κάτοικος της περιοχής. «Ο σεισμός ήταν πολύ ισχυρός και είχε μεγάληδιάρκεια», τόνισε, ενώ πρόσθεσε πως «ο κόσμος βγήκε έξω από τα σπίτια του και γυναίκες και παιδιά έκλαιγαν πανικόβλητοι».

protothema.gr