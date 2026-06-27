Η Ρώμη πλημμύρισε από Vespa το πρωί του Σαββάτου, καθώς δεκάδες χιλιάδες λάτρεις του εμβληματικού σκούτερ από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στην ιταλική πρωτεύουσα για να γιορτάσουν τα 80 χρόνια από τη δημιουργία του.

Όπως αναφέρει το Associated Press, λάτρεις της Vespa από διάφορες χώρες του κόσμου συγκεντρώθηκαν στα λιθόστρωτα δρομάκια της Αιώνιας Πόλης για να γιορτάσουν μια μάρκα που για πολλούς θεωρείται διαχρονική. Έκαναν βόλτες γύρω από το Κολοσσαίο και πέρα από τη Ρωμαϊκή Αγορά δημιουργώντας μία φαντασμαγορική ατμόσφαιρα.

Πολλοί έβαψαν και στόλισαν τα δίκυκλά τους με λουλούδια και λούτρινα ζωάκια, ενώ κάποιοι άλλοι κρέμασαν τη σημαία της χώρας τους. Άλλοι κουβάλαγαν κατοικίδια και παιδιά στο πίσω μέρος του σκούτερ. Άλλοι αντάλλαξαν αυτοκόλλητα, ενώ ένας Γερμανός ξεχώρισε με το τατουάζ στη γάμπα του, το λογότυπο της Vespa, ενώ δίπλα γράφει με καλλιγραφικά γράμματα: «La Dolce Vita» (η γλυκιά ζωή).

Hiljade vozača Vespi u velikoj paradi kroz Rim



– Hiljade vozača skutera Vespa učestvovalo je u velikoj motociklističkoj paradi u subotu u italijanskoj prijestolnici, ispunivši historijske ulice šarenim defileom jednog od najpoznatijih italijanskih proizvoda.… pic.twitter.com/SByJHBWqYf — Anadolu BHSC (@aa_balkans) June 27, 2026

Ήδη από την Πέμπτη (25/6) άρχισαν να καταφθάνουν αρκετοί λάτρεις της Vespa στη Ρώμη, ενώ ταξιδιώτες έκαναν αισθητή την παρουσία τους φορώντας ομοιόμορφα μπλουζάκια. Ο χώρος στάθμευσης έξω από το Στάδιο των Μαρμάρων της Ρώμης φιλοξενούσε πολλές σειρές Vespa όλων των μοντέλων από τις τελευταίες οκτώ δεκαετίες. Μια εικόνα που έμοιαζε περισσότερο με ράλι μοτοσικλετών.

🔵 'Vacanze romane' e…#Vespa: un binomio che per 4 giorni si ripete in occasione degli 80 anni di uno dei simboli del made in Italy. Al Foro Italico il fulcro della festa che ha attirato appassionati da tutto il mondo e che andrà avanti fino domani, 28 giugno pic.twitter.com/6ikR2IVhHx — Rai Radio1 (@Radio1Rai) June 27, 2026

Οι λάτρεις της μιλούσαν για το πώς η μάρκα αξιοποιεί τη νοσταλγία για μια συγκεκριμένη εποχή, ακόμη και μεταξύ εκείνων που δεν είχαν γεννηθεί τότε. Επιπλέον, πολλοί σημείωσαν ότι αντάλλαξαν μεγαλύτερες μοτοσικλέτες με πιο ευκίνητες και εύχρηστες Vespa, επειδή είναι ελαφρύτερες και αυτόματες, με το γκάζι στη λαβή. «Ανεβαίνεις, γυρνάς το γκάζι, φεύγεις. Πανεύκολο», είπε ένας 59χρονος οδηγός φορτηγού που αγόρασε την πρώτη του Vespa πριν από σχεδόν 20 χρόνια και δεν το μετάνιωσε ποτέ. «Το πάθος για τη Vespa αφορά το ιταλικό στυλ, την ελευθερία, τη δεκαετία του ’60. Τη λατρεύω», τόνισε μία 61χρονη Γαλλίδα.

Πώς δημιουργήθηκε το εμβληματικό και πιο θορυβώδες σκούτερ του κόσμου

Η Vespa, που έγινε παγκοσμίως γνωστή από την ταινία «Ρωμαϊκές Διακοπές» το 1953, όταν ο Γκρέγκορι Πεκ έκανε μια ρομαντική βόλτα με την Όντρεϊ Χέπμπορν στο κέντρο της Ρώμης, έχει από τότε εμφανιστεί και σε άλλες ταινίες, όπως «Ο Ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ» και, πιο πρόσφατα, στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Λούκα». Με καμπύλες γραμμές που θυμίζουν μια περασμένη εποχή, καθώς και την ικανότητα να προκαλεί χαμόγελα στους περαστικούς, η Vespa, που στα ιταλικά σημαίνει «σφήκα», θεωρείται κατά κάποιον τρόπο για τα σκούτερ ό,τι το Volkswagen Beetle για τα αυτοκίνητα, δηλαδή ένας θρύλος της εποχής του.

Η εφεύρεσή της συνέβη κάπως τυχαία κατά την περίοδο που η Ιταλία ανασυγκροτούνταν μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Piaggio, μια μεγάλη αεροπορική εταιρεία, της οποίας το εργοστάσιό της στην Ποντεδέρα καταστράφηκε ολοσχερώς από τους βομβαρδισμούς, αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία. Μία από τις κινήσεις της ήταν η μαζική παραγωγή σκούτερ. Σύμφωνα με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο μάρκετινγκ της Piaggio, Davide Zanolini, οι γυναίκες αποτελούσαν τους αρχικούς στόχους-πελάτες, καθώς μπορούσαν να τα οδηγούν φορώντας μακριές φούστες και χωρίς να δείχνουν τα πόδια τους, κατί που αντανακλάται στον σχεδιασμό της Vespa. «Το σχήμα, η κομψότητα. Αυτή η πολύ γοητευτική αίσθηση της Vespa είναι πολύ πιο γυναικεία παρά ανδρική», σημείωσε ο Zanolini.

Αυτό το μικρό δίτροχο σκούτερ βοήθησε στην αναθέρμανση της ιταλικής οικονομίας, και πολύ σύντομα τα Vespa κυκλοφορούσαν παντού. Ένα άρθρο του AP από το 1950 ανέφερε ότι τα Vespa είχαν γίνει τόσο διαδεδομένα, ώστε ο «διακεκομμένος θόρυβος της εξάτμισής τους» έκανε το κέντρο της Ρώμης να ακούγεται σαν έναν αγώνα ράλι. «Πιθανότατα δεν υπάρχει πιο θορυβώδες σκούτερ σε ολόκληρο τον κόσμο. Λέγεται ότι τα σκούτερ που σπινθηροβολούν θορυβωδώς στη Ρώμη εντυπωσιάζουν τους Αμερικανούς λάτρεις των μηχανών τόσο έντονα όσο ο Άγιος Πέτρος ή το Κολοσσαίο. Το σκούτερ μαθαίνει γρήγορα στους επισκέπτες να κοιτάζουν και στις τέσσερις κατευθύνσεις ταυτόχρονα στις διασταυρώσεις».

Αξεσουάρ του εμβληματικού σκούτερ στο Vespa Village

Μόλις ο δήμαρχος της Ρώμης έκοψε την κορδέλα στο «Στάδιο των Μαρμάρων», οι επισκέπτες πλημμύρισαν τους δρόμους τραγουδώντας, φωνάζοντας συνθήματα και κυματίζοντας σημαίες. Πολλοί κατευθύνθηκαν κατευθείαν προς το κατάστημα με τα αναμνηστικά, όπου μπορούσαν να αγοράσουν αξεσουάρ κάθε είδους σχετικά με το θρυλικό σκούτερ, από μπουφάν και καπέλα Vespa μέχρι κουβέρτες, μπουκάλια νερού και ομπρέλες Vespa. Ωστόσο, οι περισσότεροι από τους πρώτους επισκέπτες είχαν τα μάτια τους στραμμένα στο κράνος περιορισμένης έκδοσης, με την επιγραφή «80 Years of an Icon» (80 Χρόνια ενός Εμβλήματος) χαραγμένη στο πλάι του.

🛵🇮🇹 Oggi a Roma per celebrare gli 80 anni della Vespa: un simbolo dell’Italia nel mondo, della nostra bellezza, della nostra cultura, della nostra ingegneria e della nostra tecnologia.



Dopo anni di attesa, da ministro sono orgoglioso di aver riconosciuto la possibilità di… pic.twitter.com/0mknNCTx8C — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 25, 2026

Μια αναδρομική έκθεση φωτογραφιών παρουσίαζε Vespa σε κλασικές σκηνές — ζευγάρια να κάνουν πικνίκ σε ένα ανθισμένο λιβάδι, αποδράσεις στη θάλασσα με μπικίνι και μπάλα θαλάσσης, οδικά ταξίδια κάτω από τον μεσογειακό ήλιο — καθώς και άλλες που ίσως δεν θα φανταζόταν κανείς, όπως ο εξερευνητής Soren Nielsen που έφτασε στον Αρκτικό Κύκλο με μια Vespa το 1963.

Υπήρχαν, επίσης, Vespa σε άριστη κατάσταση από τη συλλογή της Piaggio, εκθεμένες σαν μοντέλα που ποζάρουν για να τις θαυμάσει κανείς, και που τραβούσαν την προσοχή που συνήθως κατευθύνεται προς τα γειτονικά μάρμαρα με τα ιδανικά σώματα.

🇮🇹 🛵 An icon of the Italian way of life, the Vespa was celebrating its 80th birthday on Saturday, as thousands of riders paraded through Rome on the legendary scooters.

➡️ https://t.co/ZeKTvulIxJ pic.twitter.com/sGgtBzHqPZ — AFP News Agency (@AFP) June 27, 2026

«Κανείς δεν λέει ποτέ τίποτα κακό για μια Vespa»

Η εταιρεία έχει πουλήσει περίπου 20 εκατ. Vespa παγκοσμίως από το 1946, και σήμερα πωλεί σε 110 χώρες, ανέφερε ο Zanolini. Στις ΗΠΑ, είναι δημοφιλείς στη Φλόριντα και την Καλιφόρνια και κερδίζουν έδαφος σε ορισμένα άλλα μέρη, όπως το Όστιν. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι ένα προϊόν για συγκεκριμένη αγορά στην Αμερική, πρόσθεσε.

Ο Μπερκ Σάντμαν, η οικογένεια του οποίου διαθέτει μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων 108 ετών στην Ιντιάνα, δήλωσε στο AP στη Ρώμη ότι αγόρασε την πρώτη του Vespa πριν από περίπου δύο δεκαετίες — γοητευμένος από το σίδεκαρό της. Γρήγορα συνειδητοποίησε ότι δεν υπήρχαν μεταπωλητές στην περιοχή και ήρθε σε επαφή με τη Vespa για να μπει στο παιχνίδι. Έκτοτε έχει διακινήσει περίπου 1.000 από αυτές σε όλες τις ΗΠΑ, κρατώντας 15 για τον εαυτό του. «Κανείς δεν λέει ποτέ τίποτα κακό για μια Vespa. Ξέρετε, είναι τρελό», επεσήμανε ο Sandman μέσα στο Vespa Village. «Όσοι ανταλλάσσουν άλλες μάρκες με μια Vespa, δεν γυρίζουν ποτέ πίσω. Έχει απλά κάτι το ιδιαίτερο. Και σε όλους αρέσουν τα ιταλικά προϊόντα. Έχω πολλούς ανθρώπους που επιστρέφουν από την Ευρώπη και έχουν «κολλήσει» με αυτό».

protothema.gr