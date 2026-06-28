Η Αργεντινή ολοκλήρωσε με το απόλυτο των νικών τις υποχρεώσεις της στον 10ο όμιλο του Μουντιάλ, επικρατώντας της Ιορδανίας με 3-1.

Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι είχε τον απόλυτο έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, με τους Λο Σέλσο, Λαουτάρο Μαρτίνες και Μέσι να βρίσκουν δίχτυα, ενώ η Ιορδανία κατάφερε απλώς να μειώσει προσωρινά με τον Αλ Ταμάρι.

Ο Λο Σέλσο να ανοίγει το σκορ στο 19’ με εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ, ενώ στο 31’ ο Λαουτάρο Μαρτίνες ευστόχησε από τα 11 βήματα για το 2-0, σε μια φάση όπου η Αργεντινή είχε προηγουμένως αγγίξει και τρίτο γκολ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ιορδανία προσπάθησε να αντιδράσει και βρήκε προσωρινά το δρόμο προς τα δίχτυα στο 55’ με τον Αλ Ταμάρι, μειώνοντας σε 2-1.

Ο Λιονέλ Μέσι με χαμηλή, άψογη εκτέλεση φάουλ, αιφνιδίασε τον Αμπουλαίλα και διαμόρφωσε το τελικό 3-1 στο 80′, φτάνοντας τα έξι γκολ στη διοργάνωση.

Η Αργεντινή στη φάση των 32 θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήρι.

Αλγερία – Αυστρία 3-3

Η Αλγερία εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση ως μία από τις καλύτερες τρίτες του ομίλου, μετά το συγκλονιστικό 3-3 απέναντι στην Αυστρία, σε ένα παιχνίδι-διαφήμιση του ποδοσφαίρου για την 3η αγωνιστική του 10ου ομίλου.

Σε μια αναμέτρηση με συνεχείς ανατροπές, η Αυστρία προηγήθηκε στο 28’ με τον Αρναούτοβιτς, όμως η Αλγερία απάντησε στο φινάλε του πρώτου μέρους με τον Μπελγκαλί για το 1-1.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Ο Σάμπιτσερ έδωσε ξανά προβάδισμα στους Αυστριακούς στο 55’, αλλά ο Μαχρέζ ισοφάρισε στο 60’ μετά από ασίστ του Αουάρ. Το φινάλε ήταν δραματικό, με τον ίδιο τον Μαχρέζ να κάνει το 3-2 στο 90+3’, πριν ο Κάλαντζιτς παγώσει τους Αλγερινούς στο 90+6’ διαμορφώνοντας το τελικό 3-3.

Έτσι, η Αυστρία θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στη φάση των 32 και η Αλγερία θα κοντραριστεί με την Ελβετία.

Καθάρισε σε πέντε λεπτά η Αγγλία τον Παναμά

Μπορεί να μην εντυπωσίασε και πάλι αλλά έκανε τη δουλειά η Αγγλία και πέρασε ως 1η από τον 12ο όμιλο στους “32” του Μουντιάλ 2026.

Η Αγγλία «σπατάλησε» το πρώτο ημίχρονο αλλά στο δεύτερο ανέβασε στροφές και «καθάρισε» σε 5′ την υπόθεση πρωτιά. Ένα γκολ του Τζουντ Μπέλιχαγμ στο 62′ (με σουτ μετά από κόρνερ του Σακά) και άλλο ένα του Χάρι Κέιν στο 67′ (με κεφαλιά μετά από ασίστ του Μπέλιγχαμ) έφταναν για τελειώσει το παιχνίδι.

Η Αγγλία δεν γοήτευσε αλλά έκανε τη δουλειά και θα παίξει στους «32» με την Σενεγάλη ή το Κονγκό Ο Τζουντ Μπέλιχγαμ είχε ασίστ και γκολ ενώ ο Χάρι Κέιν έφτασε τα 11 γκολ σε Μουντιάλ.

Ο Παναμάς από την άλλη έμεινε χωρίς γκολ και χωρίς βαθμό και αποχαιρέτησε το Μουντιάλ 2026.

Πρωτιά η Κολομβία έναντι της Πορτογαλίας

Κολομβία και Πορτογαλία έριξαν αυλαία στη φάση των ομίλων μένοντας στο 0-0, με τους Νοτιοαμερικανούς να εξασφαλίζουν έτσι την πρωτιά στο 11ο γκρουπ και να αντιμετωπίζουν την Γκάνα στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από την άλλη, οι Ίβηρες πάνε σε ευρωπαϊκό ντέρμπι με την Κροατία.

Ο ρυθμός στο πρώτο μέρος ήταν εξαιρετικός, με τον Κόρντομπα να απειλεί από τα πρώτα δευτερόλεπτα για τους Καφετέρος και τον Φερνάντες να απαντά με άστοχο συρτό σουτ στο 12′. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Κόρντομπα είδε τον Κόστα να τον σταματά, ενώ στο 24′ ο Ρονάλντο εκτέλεσε απευθείας φάουλ από μακρινή απόσταση αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Βάργκας.

Ο Κολομβιανός τερματοφύλακας είπε όχι και στο δυνατό σουτ του Φερνάντες στο 39′, με τον Φέλιξ να αστοχεί από πλεονεκτική θέση τρία λεπτά μετά. Ακολούθησαν δύο αποκρούσεις του Κόστα σε προσπάθειες των Πουέρτα (45′) και Χάμες (45+3′), με το πρώτο μέρος να ολοκληρώνεται, παραδόξως, χωρίς σκορ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με άστοχη κεφαλιά του Φέλιξ (51′), με τον Κόστα να σταματά εύκολα το σουτ του Αρίας στο 55′. Ακολούθησε άστοχο σουτ του Ρίος (62′), με τον Πορτογάλο γκολκίπερ να σταματά ξανά τον Αρίας στο 66′, πριν ο Πουέρτα σουτάρει άουτ δευτερόλεπτα αργότερα.

Άστοχες ήταν στη συνέχεια και οι προσπάθειες των Νταλότ (79′) και Σουάρες (88′), με το 0-0 να είναι το τελικό αποτέλεσμα στο Μαϊάμι – καθώς το γκολ του Σάντσες στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ακυρώθηκε για οφσάιντ… χιλιοστών!

Η Κροατία κέρδισε 2-1 την Γκάνα

Συνεπής πάντα στα μεγάλα ραντεβού, η Κροατία «καθάρισε» την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ 2026 και μάλιστα εξασφάλισε τη δεύτερη θέση του 12ου ομίλου με τη νίκη της 2-1 επί της Γκάνας στη Φιλαδέλφεια.

Έτσι, η ομάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς θα αντιμετωπίσει στα νοκ άουτ την Πορτογαλία ή την Κολομβία, ενώ η Γκάνα προκρίθηκε ως τρίτη και περιμένει τη διεξαγωγή των υπόλοιπων αγώνων για να μάθει τον αντίπαλό της.

Οι Κροάτες προειδοποίησαν στο 17΄ με σουτ του Βλάσιτς από τα 20 μέτρα που βρήκε το δοκάρι του Ασάρε. Λίγο αργότερα, στο 31΄, σχεδόν απο το ίδιο σημείο ο Σούτσιτς σημάδεψε τη γωνία και άνοιξε το σκορ. Η ομάδα του Ντάλιτς διαχειρίζονταν εύκολα το ματς, όμως οι Αφρικανοί σταδιακά ανέβασαν ρυθμό και οι αλλαγές του Κεϊρόζ βοήθησαν στην αλλαγή σκηνικού.

Κάπως έτσι βρήκαν την ευκαιρία τους και ισοφάρισαν στο 73΄ μετά από εκτέλεση φάουλ του Σεμένιο και προβολή του Λούκασεν ο οποίος αγωνίζεται στην Πάφο.

Όμως η απάντηση της Κροατίας ήταν άμεση. Στο 83΄ ο Μόντριτς εκτέλεσε κόρνερ και ο Βλάσιτς με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-1 εξασφαλίζοντας για την ομάδα του τη δεύτερη θέση.

Με ψυχή κι ανατροπή έγραψε ιστορία το Κονγκό στον αγώνα με Ουζμπεκισταν

Το παραμύθι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό στο Μουντιάλ συνεχίζεται!

Οι Λεοπαρδάλεις αποδυθήκαν τον ρόλο του «κομπάρσου» στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής και με μια ιστορική επικράτηση πέρασαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους «32» του Μουντιάλ μέσω των καλύτερων τρίτων! Με τον Μουτουσαμί του Ατρομήτου στο αρχικό σχήμα, οι Αφρικανοί γύρισαν τούμπα το ματς κόντρα στο Ουζμπεκιστάν και την παρθενική τους νίκη στη διοργάνωση απέκλεισαν την ομάδα του Καναβάρο με 3-1 για να συνεχίσουν την ξέφρενη πορεία τους στα νοκ-άουτ. Στον πάγκο έμεινε το δίδυμο της ΑΕΛ Novibet, Μπατουμπινσικά και Κακουτά.

Γκολάρα Σομουρόντοφ για τους Ουζμπέκους

Οι Ουζμπέκοι πάντως μπήκαν πολύ δυναμικά στον αγώνα κι αφού προειδοποίησαν με ακυρωθέν γκολ για οφσάιντ στα είκοσι δευτερόλεπτα, τελικά άνοιξαν στο 10΄με τρομερή έμπνευση του Σομουρόντοφ. Έπειτα από ασίστ του Φαϊζουλάεφ, ο επιθετικός της Μπασακσεχίρ κρέμασε με υπέροχο τρόπο τον αντίπαλο γκολκίπερ κι έδωσε από νωρίς το προβάδισμα στην ομάδα του Φάμπιο Καναβάρο. Επτά λεπτά αργότερα οι Λεοπαρδάλεις νόμιζαν πως ισοφάρισαν με σουτάρα του Εμπακού, όμως το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR για φάουλ στην αρχή της φάσης. Το πρώτο ημίχρονο είχε καλό τέμπο και σκληρές μονομαχίες, όμως οι κλασικές ευκαιρίες ήταν ελάχιστες.

Έπρεπε να φτάσουμε στο 50΄για να δούμε ξανά νέα φάση και πάλι από τον Σομουρόντοφ, ο οποίος επιχείρησε να κρεμάσει ξανά τον αντίπαλο γκολκίπερ αλλά αυτή τη φορά σημάδεψε το πάνω μέρος των διχτύων. Με το σκορ να παραμένει πάντως στα εύθραυστα επίπεδα του 1-0, η Λ.Δ του Κονγκό δεν τα παράτησε και τελικά έφτασε στην ισοφάριση στο 66΄. Σε εκείνο το σημείο ο αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι, Κουσάνοφ, ανέτρεψε τον Ουισά στην περιοχή και ο επιθετικός της Νιούκαστλ ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι για το 1-1.

goal και protothema.gr