Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 βρίσκεται προ των πυλών και η δημοσιογραφική ομάδα του «GOAL» μπαίνει σε διαδικασία προβλέψεων, καταθέτοντας τις εκτιμήσεις της για τον νικητή της διοργάνωσης, την ομάδα που θα αποτελέσει την ευχάριστη έκπληξη και εκείνη που αναμένεται να απογοητεύσει.

Στη μάχη για το τρόπαιο, η Ισπανία φαίνεται να έχει τους περισσότερους… υποστηρικτές, καθώς τέσσερις συντάκτες την βλέπουν να φτάνει μέχρι το τέλος της διαδρομής. Η Γαλλία ακολουθεί με δύο ψήφους, ενώ ο Ιάκωβος Κακουρής δίνει το χρίσμα στην κάτοχο του τίτλου, Αργεντινή.

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