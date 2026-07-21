Έναν νέο διάλογο ανάμεσα στην αρχαιότητα και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία εγκαινιάζει η Πομπηία, φιλοξενώντας από τις 27 Ιουλίου τη μεγάλη έκθεση «Philip Colbert in Pompeii: Pop Mythology», την πρώτη τόσο εκτεταμένη παρέμβαση σύγχρονου καλλιτέχνη στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες.

Ο Σκωτσέζος καλλιτέχνης Φίλιπ Κόλμπερτ, που ζει και εργάζεται στο Λονδίνο και συχνά χαρακτηρίζεται από τους κριτικούς ως «πνευματικός γόνος» του Άντι Γουόρχολ, παρουσιάζει περίπου 30 μνημειακές γλυπτικές εγκαταστάσεις με πρωταγωνιστή το εμβληματικό alter ego του, τον αστακό (The Lobster), σε μια διαδρομή που εκτείνεται σε διαφορετικά σημεία της Μεγάλης Πομπηίας.

Την έκθεση επιμελείται ο Ιταλός ιστορικός τέχνης Τσέζαρε Μπιαζίνι Σελβάγκι και διοργανώνει η il Cigno Arte.

Πολύχρωμες γλυπτές μορφές από υαλονήματα συνυπάρχουν με νέες κατασκευές από χάλυβα και μπρούντζο, ανάμεσά τους γιγάντιοι «ρομποτικοί πολεμιστές-αστακοί» και γλυπτά που παραπέμπουν σε ερείπια ενός μελλοντικού πολιτισμού. Τα έργα τοποθετούνται σε άμεσο διάλογο με ναούς, δημόσια κτίρια και άλλους χώρους της αρχαίας πόλης, επιχειρώντας να συνδέσουν την ποπ κουλτούρα με την κλασική κληρονομιά.

Πίσω από την εντυπωσιακή εικόνα, ωστόσο, βρίσκεται μια έρευνα που ο Κόλμπερτ αναπτύσσει εδώ και χρόνια. Η αφετηρία της είναι ένα μικρό αλλά ιδιαίτερα γνωστό ψηφιδωτό της Πομπηίας, στο οποίο ένας αστακός συμμετέχει σε μια υποβρύχια σύγκρουση με χέλι και χταπόδι. Το έργο αυτό, που βρίσκεται στην περίφημη Οικία του Φαύνου, αποτέλεσε, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, την αφετηρία μιας πολυετούς καλλιτεχνικής έρευνας γύρω από τη διαχρονική παρουσία του αστακού στην ιστορία της τέχνης και τη σύνδεσή του με τη θνητότητα, τη σύγκρουση και τον μύθο.

Η νέα έκθεση αποτελεί, στην πραγματικότητα, την κορύφωση αυτής της αναζήτησης. Το 2023 ο Κόλμπερτ είχε παρουσιάσει στη Βενετία τη σειρά «House of the Lobster – From Pompeii to Venice», εμπνευσμένη από τα ψηφιδωτά, τις τοιχογραφίες και τη θαλάσσια μυθολογία της Πομπηίας. Εκεί είχε ήδη εμφανιστεί η διαρκής αντιπαράθεση ανάμεσα στον αστακό και το χταπόδι, ένα μοτίβο που προέρχεται από αρχαία εικονογραφία και επανέρχεται τώρα σε γλυπτική μορφή μέσα στον ίδιο τον αρχαιολογικό χώρο που το γέννησε.

Ο 46χρονος καλλιτέχνης υποστηρίζει ότι η ποπ αισθητική μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στην πολιτιστική κληρονομιά και το ευρύ κοινό. Όπως έχει δηλώσει, επιδίωξή του είναι να προσεγγίσουν την αρχαιότητα και άνθρωποι που ενδεχομένως δεν θα επισκέπτονταν έναν αρχαιολογικό χώρο με αμιγώς ιστορικό ενδιαφέρον, δημιουργώντας έναν «δημοκρατικό διάλογο» ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Η επιλογή της Πομπηίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα τελευταία χρόνια η διεύθυνση του αρχαιολογικού πάρκου επιχειρεί να ανοίξει νέους δρόμους στη σχέση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη δημιουργία, χωρίς να αλλοιώνεται ο ιστορικός χαρακτήρας του μνημείου.

Η έκθεση, που θα διαρκέσει μέχρι τον Νοέμβριο, έρχεται να προστεθεί σε μια ευρύτερη πολιτική που περιλαμβάνει συναυλίες, καλλιτεχνικές δράσεις και επιλεγμένες σύγχρονες παρεμβάσεις σε έναν από τους πιο επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους της UNESCO.

Με πληροφορίες από thetimes.com