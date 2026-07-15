Ένα ακόμη βήμα προς την εποχή του ψηφιακού ευρώ πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με την Κύπρο, όπως και άλλες χώρες της Ευρωζώνης, να συμμετέχουν ενεργά στην πιλοτική φάση του νέου ευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών.

Η ΕΚΤ ανακοίνωσε τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που θα λάβουν μέρος στις δοκιμές της έκδοσης beta του ψηφιακού ευρώ. Από την Κύπρο επιλέχθηκαν η Τράπεζα Κύπρου και η JCC Payment Systems.

Οι δύο κυπριακοί οργανισμοί θα συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, στο πλαίσιο μιας μεγάλης ευρωπαϊκής δοκιμής, που θα εξετάσει στην πράξη τον τρόπο λειτουργίας του νέου ψηφιακού μέσου πληρωμών. Η πιλοτική φάση αναμένεται να αρχίσει το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και θα διαρκέσει ένα χρόνο. Στόχος είναι να αξιολογηθούν οι τεχνικές υποδομές, οι διαδικασίες έκδοσης και διαχείρισης, αλλά και η εμπειρία των χρηστών σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον.

Στη διαδικασία συμμετέχουν συνολικά δεκάδες πάροχοι από την ευρωζώνη, μεταξύ των οποίων μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών και εταιρείες τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Στη λίστα περιλαμβάνονται οργανισμοί από χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ολλανδία και η Ιρλανδία.

Μεταξύ των διεθνών συμμετεχόντων βρίσκονται μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι και εταιρείες πληρωμών, όπως η Deutsche Bank, η UniCredit, η Nexi, η Worldline, η Revolut, η Stripe και η Adyen, γεγονός που καταδεικνύει ότι η δοκιμή του ψηφιακού ευρώ θα περιλαμβάνει τόσο το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα όσο και τον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των ψηφιακών πληρωμών.

Η συμμετοχή της Τράπεζας Κύπρου και της JCC επιτρέπει στην κυπριακή αγορά να συμμετάσχει από τα πρώτα στάδια στη διαμόρφωση των υποδομών και των διαδικασιών που θα απαιτηθούν για μια πιθανή μελλοντική χρήση του ψηφιακού ευρώ. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου χαιρέτισε την επιλογή των δύο κυπριακών παρόχων και υπογράμμισε ότι θα συνεργαστεί στενά μαζί τους και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά την προετοιμασία της πιλοτικής φάσης.

Το ψηφιακό ευρώ αποτελεί σχέδιο του Ευρωσυστήματος για τη δημιουργία ενός δημόσιου ψηφιακού μέσου πληρωμών που θα συμπληρώνει τα μετρητά και τις υφιστάμενες ηλεκτρονικές πληρωμές. Η πιλοτική διαδικασία δεν σημαίνει αυτόματη κυκλοφορία του ψηφιακού ευρώ, καθώς η τελική απόφαση για την έκδοσή του θα ληφθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων νομοθετικών και τεχνικών διαδικασιών.

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής, ένα μέλος του προσωπικού της ΕΚΤ, για παράδειγμα, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το δοκιμαστικό ψηφιακό ευρώ για να στείλει χρήματα σε έναν συνάδελφο του, να πληρώσει στο κυλικείο της ΕΚΤ χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό του ή να αγοράσει ένα προϊόν online σε συμμετέχοντες εμπόρους, ενώ το Ευρωσύστημα θα παρακολουθεί τη διαδικασία και θα συλλέγει και παρέχει σχόλια σχετικά με την εμπειρία των χρηστών.

Αυτό θα υποστηρίξει την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας, της επεκτασιμότητας και της χρηστικότητας του συστήματος και θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (PSP), εμπόρων και κεντρικών τραπεζών.

Η ΕΚΤ αναφέρει ότι το πιλοτικό πρόγραμμα θα βοηθήσει επίσης το Ευρωσύστημα να βελτιώσει τον σχεδιασμό και την εμπειρία χρήστη του ψηφιακού ευρώ, καθώς και να αξιολογήσει τις προσεγγίσεις επικοινωνίας και προώθησης της επωνυμίας. Οι ενημερώσεις θα κοινοποιούνται με διαφάνεια.