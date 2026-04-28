«Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, θεωρεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αν το Ιράν διαθέτει πυρηνικό όπλο. Δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάει!», τονίζει ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτηση του στο Truth Social.

Μάλιστα, ο ίδιος αναφέρει ότι αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, τότε «όλος ο κόσμος θα ήταν όμηρος» και συνεχίζει λέγοντας «Εγώ κάνω κάτι με το Ιράν, αυτή τη στιγμή, που άλλα έθνη ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει εδώ και καιρό».

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, θεωρεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αν το Ιράν διαθέτει πυρηνικό όπλο. Δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάει! Αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, ολόκληρος ο κόσμος θα ήταν όμηρος.

Εγώ κάνω κάτι με το Ιράν, αυτή τη στιγμή, που άλλα έθνη ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει εδώ και καιρό. Δεν είναι περίεργο που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα, τόσο οικονομικά όσο και σε άλλους τομείς! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ»

