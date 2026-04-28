Το Ιράν αναζητά επειγόντως νέους τρόπους αποθήκευσης του πετρελαίου του, καθώς ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα λιμάνια της χώρας έχει μπλοκάρει τις εξαγωγές και απειλεί να διακόψει την παραγωγική διαδικασία.

Με τα αποθέματα να συσσωρεύονται εντός της χώρας, η Τεχεράνη επαναφέρει σε λειτουργία παλαιές και εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, γνωστές ως «junk storage», χρησιμοποιεί αυτοσχέδια μέσα και εξετάζει ακόμη και τη μεταφορά αργού πετρελαίου σιδηροδρομικώς προς την Κίνα. Οι κινήσεις αυτές αποσκοπούν στην αποφυγή μιας κρίσης υποδομών και στη μείωση της πίεσης που ασκεί η Ουάσιγκτον μέσω του ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ.

Η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει μετατραπεί σε μια δοκιμασία αντοχών: αν θα «λυγίσει» πρώτα η ιρανική πετρελαϊκή βιομηχανία ή οι παγκόσμιοι καταναλωτές ενέργειας. Κάθε βαρέλι που δεν μπορεί να εξαχθεί πρέπει να αποθηκευτεί — σε δεξαμενές, σε πλοία, σε πρόχειρες εγκαταστάσεις ή να παραμείνει υπόγεια.

Η αναλύτρια του Chatham House, Σανάμ Βακίλ, προειδοποιεί, μιλώντας στη Wall Street Journal, ότι το Ιράν προσπαθεί να αποφύγει το ενδεχόμενο πλήρους διακοπής παραγωγής, που θα επιδείνωνε τις απώλειες εσόδων. «Μια τέτοια εξέλιξη θα αύξανε την πίεση και θα μπορούσε να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις», σημειώνει.

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών κατέρρευσαν την περασμένη εβδομάδα, ενώ το Ιράν έχει προτείνει, μέσω περιφερειακών διαμεσολαβητών, να σταματήσει τις επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ με αντάλλαγμα τον πλήρη τερματισμό του πολέμου και την άρση του αποκλεισμού των λιμανιών του, αφήνοντας για αργότερα το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συζήτησε την πρόταση με την ομάδα εθνικής ας, με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ να τονίζει ότι οι «κόκκινες γραμμές» της Ουάσιγκτον παραμένουν αμετάβλητες.

Στο 1/4 έχουν πέσει οι καθημερινές εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν

Η κρίση επιδεινώθηκε όταν το Ιράν περιόρισε τη ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ στην αρχή του πολέμου, ενώ οι ΗΠΑ επέβαλαν πλήρη αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στις 13 Απριλίου. Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης εμπορευμάτων Kpler, οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν μειώθηκαν δραστικά, από περίπου 2,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως στις αρχές Απριλίου σε μόλις 567.000 βαρέλια μετά την επιβολή του αποκλεισμού.

Η ιρανική παραγωγή αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, πιθανώς κάτω από το μισό των σημερινών επιπέδων έως τα μέσα Μαΐου, εάν ο αποκλεισμός συνεχιστεί.

Παράλληλα, η κρίση έχει οδηγήσει σε αύξηση των διεθνών τιμών ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας τις πιέσεις σε καταναλωτές και επιχειρήσεις παγκοσμίως.

Τα αποθέματα πετρελαίου του Ιράν έχουν ήδη αυξηθεί κατά 4,6 εκατ. βαρέλια, φτάνοντας περίπου τα 49 εκατ., ενώ η συνολική αποθηκευτική ικανότητα εκτιμάται έως και στα 95 εκατ. βαρέλια, αν και σημαντικό μέρος αυτής δεν είναι αξιοποιήσιμο.

Για να διαχειριστεί την κατάσταση, η Τεχεράνη χρησιμοποιεί ακόμη και δεξαμενόπλοια ως πλωτές αποθήκες, ενώ επαναφέρει σε χρήση παλαιές δεξαμενές σε ενεργειακούς κόμβους όπως το Αχβάζ και το Ασαλουγιέχ, παρά τα προβλήματα φθοράς.

Η μεταφορά πετρελαίου με τρένα προς την Κίνα αποτελεί μια εναλλακτική, αλλά δαπανηρή λύση, καθώς δεν μπορεί να ανταγωνιστεί οικονομικά τις θαλάσσιες μεταφορές.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι εάν το Ιράν αναγκαστεί να διακόψει απότομα την παραγωγή, υπάρχει κίνδυνος μόνιμων ζημιών σε παλαιά κοιτάσματα, ιδίως σε εκείνα με χαμηλή πίεση, που αποτελούν περίπου το ήμισυ των πεδίων της χώρας.

