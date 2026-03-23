Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 39χρονου οδηγού του αυτοκινήτου, που ενεπλάκη στη θανατηφόρα οδική σύγκρουση που συνέβη την περασμένη Πέμπτη, 19 Μαρτίου, στην επαρχία Λευκωσίας, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ο Hosh Mustafa, 15 ετών, ο οποίος κατά τη σύγκρουση, κινείτο στον δρόμο με μοτοσικλέτα που οδηγούσε.

Ο 39χρονος συνελήφθη γύρω στις 6.00 χθες το βράδυ, από μέλη της Τροχαίας Λευκωσίας, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, που εκδόθηκε μετά από περαιτέρω εξετάσεις και μαρτυρία που εξασφαλίστηκε, στο πλαίσιο διερεύνησης της θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης.

Η θανατηφόρα οδική σύγκρουση συνέβη γύρω στις 9.15 το βράδυ στις 19 Μαρτίου, στη λεωφόρο Ιφιγενείας στον Στρόβολο, όπου κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 15χρονος, με επιβάτη 17χρονο, συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 39χρονος. Στη συνέχεια, η μοτοσικλέτα, προσέκρουσε και σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας, ενώ οι 15χρονος και 17χρονος μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου ο 15χρονος υπέκυψε στα τραύματά του. Ο 17χρονος κρατήθηκε για νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Το Τμήμα Τροχαίας Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.