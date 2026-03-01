Ασταμάτητα ρέει το αίμα στους δρόμους της Κύπρου. Πριν ακόμη προλάβει να στεγνώσει το μελάνι για την τραγωδία με θύμα τον 17χρονο Ιωάννη Νικολάου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε οδική σύγκρουση που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Λευκωσία, ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο έρχεται να προστεθεί στη μαύρη λίστα.

Τη ζωή του έχασε ο 66χρονος Ελληνοκύπριος Κυριάκος Κυριάκου, ενώ μάχη για τη ζωή του δίνει 40χρονος μοτοσικλετιστής, του οποίου την πορεία ανέκοψε το όχημα του θύματος.

Το νέο θανατηφόρο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (01/03), γύρω στη 1:35. Ο 66χρονος οδηγούσε ιδιωτικό όχημα στον δρόμο που οδηγεί προς τον Σκυβαλότο Βατί, με ανατολική κατεύθυνση. Στο συγκεκριμένο σημείο επιτρέπεται η δεξιά στροφή.

Σε δηλώσεις του, ο υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους, ανέφερε ότι το θύμα, φτάνοντας στη συμβολή με τον κύριο δρόμο Λεμεσού–Τροόδους, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, επιχείρησε να στρίψει δεξιά με κατεύθυνση προς Λεμεσό, με αποτέλεσμα να ανακόψει την πορεία μοτοσικλετιστή, ο οποίος κινείτο στον δρόμο Λεμεσού – Τροόδους με βόρεια κατεύθυνση.

Από τη σύγκρουση οι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσηλευτήρια. Ο 66χρονος οδηγός του αυτοκινήτου διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 40χρονος μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή.

Σημειώνεται ότι οι δύο οδηγοί επέβαιναν μόνοι στα οχήματά τους.

Σε ερώτηση κατά πόσο ο οδηγός του αυτοκινήτου φορούσε ζώνη ασφαλείας, ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι πρόκειται για ζήτημα που διερευνάται. Πρόσθεσε ότι ο 66χρονος εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματος και για τον απεγκλωβισμό του κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σε σχέση με τον οδηγό της μοτοσικλέτας, ο υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού ανέφερε ότι δεν είναι κάτοχος άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας, ενώ δεν έφερε προστατευτικό κράνος.

Σε ερώτηση κατά πόσο προκύπτει οποιαδήποτε τροχαία παράβαση αναφορικά με τη δεξιά στροφή του οδηγού του οχήματος, αναφέρθηκε ότι η στροφή στο συγκεκριμένο σημείο επιτρέπεται. Ωστόσο, οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

Πάντως, δεν αποκλείεται μετά το νέο θανατηφόρο που σημειώθηκε στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο να εξεταστούν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς πρόκειται για δρόμο τριπλής λωρίδας, με δύο λωρίδες ανόδου και μία καθόδου.