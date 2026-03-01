Σε νέα οδική σύγκρουση που συνέβη γύρω στις 7.20 χθες το απόγευμα στη Λευκωσία, έχασε τη ζωή του ο Ιωάννης Νικολάου, 17 ετών από τη Λευκωσία.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο που οδηγούσε 54χρονος στην οδό Σταυραετού στο Στρόβολο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος 17χρονος.

Ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου ο επί καθήκοντι ιατρός πιστοποίησε το θάνατο του γύρω στις 8 το βράδυ.

Στον οδηγό του αυτοκινήτου διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ με τελική ένδειξη 63μg αντί 22μg που είναι το ανώτατο από τον Νόμο όριο και αφού συνελήφθη, τέθηκε υπό κράτηση.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.