Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση που συνέβη χθες το βράδυ, στην επαρχία Λάρνακας, έχασε τη ζωή του ο Νίκος Νικολάου, 52 ετών, κάτοικος Δρομολαξιάς.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 7.30 χθες το βράδυ, ενώ ο 52χρονος οδηγούσε αυτοκίνητο στη λεωφόρο Ελλάδος, στην περιοχή Αραδίππου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 68χρονος, με συνοδηγό άντρα ηλικίας 34 ετών.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για απεγκλωβισμό του 52χρονου από το όχημα του. Στη συνέχεια, πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε τον 52χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου επί καθήκοντι ιατρός διαπίστωσε τον θάνατο του.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο και οι 68χρονος και 34χρονος. Ο 68χρονος κρατήθηκε προληπτικά για παρακολούθηση, ενώ ο 34χρονος έλαβε εξιτήριο.

Το Τμήμα Τροχαίας Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Λόγω της οδικής σύγκρουσης, κλειστό είναι γύρω στις 6.30 το πρωί σήμερα, τμήμα της λεωφόρου Ελλάδος, στην Αραδίππου, στο τμήμα παρά την αερογέφυρα του αυτοκινητοδρόμου Λάρνακας – Αεροδρομίου Λάρνακας.

Για τις διακινήσεις τους προς την περιοχή της Βιομηχανικής Περιοχής Αραδίππου, οι οδηγοί προτρέπονται να χρησιμοποιούν εναλλακτικά, τον κυκλικό κόμβο Λάρνακας και ακολούθως την λεωφόρο Ακροπόλεως και την οδό Ιβύκου, στην Αραδίππου.