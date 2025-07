Σε μια περίοδο όπου το λογιστικό επάγγελμα καλείται να ανταποκριθεί σε νέες προκλήσεις και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που φέρνει η ψηφιακή εποχή, ο κ. Οδυσσέας Χριστοδούλου ανέλαβε πρόσφατα την ηγεσία του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Σε αποκλειστική συνέντευξη στον «Φ», ο κ. Χριστοδούλου αναλύει το όραμά του για ένα δυναμικό και σύγχρονο επαγγελματικό φορέα, που βασίζεται στην ακεραιότητα, την ποιότητα και τη συνεχή εξέλιξη των μελών του. Παράλληλα, επισημαίνει τη στρατηγική σημασία της εξωστρέφειας και της συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς, τον ρόλο της καινοτομίας και της τεχνολογίας, καθώς και τη δέσμευση για ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς το επάγγελμα, με στόχο να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και τη σταθερότητα της κυπριακής οικονομίας.

Ποιο είναι το στρατηγικό σας όραμα για τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου κατά τη διάρκεια της παρούσας θητείας σας, και ποιους βασικούς στόχους έχετε θέσει για τη μελλοντική του πορεία;

Η ανάληψη της Προεδρίας του ΔΣ του ΣΕΛΚ αποτελεί για μένα ύψιστη τιμή και ευθύνη. Το όραμά μου εστιάζει στην περαιτέρω εδραίωση του Συνδέσμου ως θεσμικού εγγυητή της ποιότητας και της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης και κατάρτισης μέσω στοχευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του επαγγέλματος. Στοχεύουμε στην αναβάθμιση της διεθνούς παρουσίας μας, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την υιοθέτηση αρχών που αφορούν την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τη διαφανή διακυβέρνηση. Με συλλογική προσήλωση, επιδιώκουμε έναν σύγχρονο, δυναμικό και αποτελεσματικό Σύνδεσμο που θα στηρίζει τα μέλη του, ανταποκρινόμενος στις προκλήσεις της εποχής, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην πρόοδο της οικονομίας και της κοινωνίας.



Πώς διαμορφώνει η πολυετής σας εμπειρία στους τομείς της λογιστικής, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της επαγγελματικής εκπαίδευσης την ηγετική σας προσέγγιση ως Πρόεδρος του ΣΕΛΚ;

Η πρόσφατη ανάληψη των καθηκόντων μου ως Πρόεδρος, σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία μου στους τομείς της λογιστικής, των χρηματοοικονομικών και της επαγγελματικής εκπαίδευσης, διαμορφώνει τη βάση της ηγετικής μου προσέγγισης. Η ενεργός μου εμπλοκή σε πολύπλοκα επιχειρηματικά και θεσμικά περιβάλλοντα, καθώς και η συμμετοχή σε διεθνείς συνεργασίες, με έχουν διδάξει την αξία της διορατικότητας, της θεσμικής συνέπειας και της συνεχούς βελτίωσης. Ως νέος Πρόεδρος, στοχεύω στην περαιτέρω προώθηση του λογιστικού επαγγέλματος, την ενίσχυση της διαφάνειας και λογοδοσίας, ενώ ταυτόχρονα στοχεύω να επενδύσω ουσιαστικά στο ανθρώπινο δυναμικό, δίνοντας έμφαση στην υποστήριξη της νέας γενιάς επαγγελματιών. Μέσω αυτής της προσέγγισης, πιστεύω ότι θα διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα, αξιοπιστία και ακεραιότητα του κλάδου.

Ποιες πρωτοβουλίες προγραμματίζετε για την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου και της εξωστρέφειας του ΣΕΛΚ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο;



Η ενίσχυση του θεσμικού κύρους και της εξωστρέφειας είναι στρατηγικές μας προτεραιότητες. Σε εθνικό επίπεδο, προωθούμε τη στενότερη συνεργασία με τη δημόσια διοίκηση και τους ρυθμιστικούς φορείς, με στοχευμένες παρεμβάσεις που στηρίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία. Σε διεθνές επίπεδο, επιδιώκουμε την περαιτέρω εδραίωση της παρουσίας του ΣΕΛΚ στους κορυφαίους επαγγελματικούς οργανισμούς, ενισχύοντας τη θέση της Κύπρου ως σύγχρονου χρηματοοικονομικού κέντρου. Παράλληλα, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην προσέλκυση και συνεχή στήριξη της νέας γενιάς επαγγελματιών, καθώς θεωρούμε πως η ανανέωση του κλάδου είναι προϋπόθεση βιωσιμότητας και δυναμικής εξέλιξης.

Ποιος είναι ο ρόλος του ΣΕΛΚ στη διασφάλιση της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής επάρκειας των μελών του, ιδίως εν μέσω της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης και ψηφιοποίησης;



Ο ΣΕΛΚ αναγνωρίζει ότι η δια βίου μάθηση αποτελεί θεμέλιο για τη διατήρηση της ποιότητας και αξιοπιστίας του επαγγέλματος. Σε ένα περιβάλλον συνεχών τεχνολογικών αλλαγών και ψηφιοποίησης, είναι επιτακτική η ανάγκη για συνεχή αναβάθμιση δεξιοτήτων. Ο Σύνδεσμος θα συνεχίσει να παρέχει ευέλικτα και υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικά προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επαγγελματιών και της αγοράς. Μέσω συνεργασιών με διεθνείς φορείς και αξιοποίησης καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων, διασφαλίζουμε την επάρκεια των γνώσεων και δεξιοτήτων των μελών μας, προετοιμάζοντάς τα για τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Ως Διευθύνων Σύμβουλος της edBOS, ποια είναι η σημασία της τεχνολογίας για την ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων και πώς διαμορφώνει αυτό το μέλλον του λογιστικού επαγγέλματος;



Η τεχνολογία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα μετασχηματισμού του σύγχρονου λογιστικού επαγγέλματος, δημιουργώντας νέες απαιτήσεις σε δεξιότητες και επαγγελματικά προσόντα. Στην edBOS, στοχεύουμε στην προαγωγή της καινοτομίας μέσω της συστηματικής ενσωμάτωσης προηγμένων ψηφιακών εργαλείων και σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων, οι οποίες υποστηρίζουν αποτελεσματικά την επανακατάρτιση και διαρκή επιμόρφωση των επαγγελματιών του κλάδου. Μέσω αυτής της ευέλικτης και στοχευμένης προσέγγισης, διασφαλίζεται η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας, στοιχεία κρίσιμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου εντός ενός δυναμικά μεταβαλλόμενου οικονομικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος. Η στρατηγική μας στοχεύει στη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για σύγχρονη (live online) και ασύγχρονη (pre-recorded / on demand) εκπαίδευση, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις και να στηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επαγγελματικής κοινότητας.



Έχοντας εκπροσωπήσει την Κύπρο σε διεθνή όργανα, ποιες διεθνείς βέλτιστες πρακτικές θεωρείτε ότι πρέπει να υιοθετηθούν στην Κύπρο και πώς μπορεί ο ΣΕΛΚ να υποστηρίξει αυτή την υλοποίηση;



Η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει πως η συστηματική υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την ευέλικτη προσαρμογή του λογιστικού κλάδου στα σύγχρονα διεθνή πρότυπα. Μεταξύ των πρωταρχικών στόχων είναι η ενίσχυση του πλαισίου ελέγχου ποιότητας, η ενσωμάτωση αρχών βιωσιμότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και η προώθηση της διαφάνειας και της πλήρους συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα. Ο ΣΕΛΚ προτίθεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο ως καταλύτης αυτών των μεταρρυθμίσεων, μέσω της υλοποίησης στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της συνεπούς ενημέρωσης των μελών του, και της στενής συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος σε ένα διεθνώς εξελισσόμενο περιβάλλον.



Ποια είναι τα σχέδιά σας και οι φιλοδοξίες σας για την εξέλιξη του λογιστικού επαγγέλματος στην Κύπρο μέσω του ρόλου σας ως Πρόεδρος του ΣΕΛΚ;

Το μέλλον του λογιστικού επαγγέλματος συνδέεται άρρηκτα με την έγκαιρη προσαρμογή στις διεθνείς εξελίξεις, την συστηματική υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών και την αδιάλειπτη ενίσχυση της επαγγελματικής ακεραιότητας και ηθικής. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκουμε την ενδυνάμωση του Συνδέσμου μέσα από την αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου, καθώς και την ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα ενσωματώνουν τις αρχές αριστείας, διαφάνειας και επαγγελματισμού. Η στήριξη και καθοδήγηση της νέας γενιάς επαγγελματιών που θα επιλέξουν το λογιστικό επάγγελμα για μια επιτυχημένη καριέρα αποτελεί κεντρική μας προτεραιότητα, προκειμένου να δημιουργήσουμε έναν ευέλικτο και δυναμικό οργανισμό, ικανό να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις του μέλλοντος.



Κλείνοντας, ποιο μήνυμα ή ρήση ηγετικής προσωπικότητας σας εμπνέει και θα θέλατε να μοιραστείτε με τα μέλη και τους επαγγελματίες του ΣΕΛΚ;

”Change before you have to.” ‘Eνα ρητό του Jack Welch, πρώην CEO της General Electric το οποίο μας δίνει μια πολύτιμη κατεύθυνση. Δεν πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις, αλλά να είμαστε πρωταγωνιστές και δημιουργοί των αλλαγών.

Η πρόνοια και η ευελιξία είναι το κλειδί για να προλάβουμε τις προκλήσεις και να προσαρμοστούμε αποτελεσματικά σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Είναι σημαντικό να δούμε το μέλλον όχι ως απειλή, αλλά ως ευκαιρία που εμείς οι ίδιοι θα διαμορφώσουμε.