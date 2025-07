Ο Όμιλος Εταιριών XM εξηγεί τι σημαίνει η διάκριση «Great Place to Work – Cyprus 2025», την οποία έλαβε φέτος για 4η συνεχή χρονιά

Μαρία Χατζηπαντελή

Group Chief People & Culture Officer

Τι σημαίνει για εσάς η διάκριση “Great Place to Work – Cyprus 2025” και ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα στοιχεία που κάνουν την XM να ξεχωρίζει ως εργοδότης σε σχέση με άλλες εταιρείες του κλάδου;

Δεχόμαστε με αληθινή υπερηφάνεια τη διάκρισή μας ως το κορυφαίο εργασιακό περιβάλλον της Κύπρου για το 2025, σύμφωνα με τη λίστα Best Workplaces™ 2025, στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων.

Για τέταρτη συνεχή χρονιά λαμβάνουμε τα εύσημα για τη βαθιά ανθρωποκεντρική μας κουλτούρα, που διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι του Ομίλου εταιρειών XM, ανεξαρτήτως τοποθεσίας, γενιάς, φύλου ή ιεραρχικής βαθμίδας, απολαμβάνουν ένα καινοτόμο, συμπεριληπτικό, υποστηρικτικό και ομαδικό εργασιακό περιβάλλον.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε εδώ και 15 χρόνια είναι το έργο και η αφοσίωση των ανθρώπων μας. Πρόκειται για μια σχέση αμφίδρομη ─ με αμετάκλητες αξίες το τρίπτυχο Big. Fair. Human., ο οργανισμός μας επιβραβεύει καθημερινά και έμπρακτα την ενέργεια, τον χρόνο και τη σκέψη που επενδύουν οι άνθρωποί μας στην XM, στοιχεία που την έχουν αναδείξει σε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες δυνάμεις στον τομέα του fintech παγκοσμίως και πόλο έλξης των σημαντικότερων ταλέντων του χώρου.

Ποια είναι η φιλοσοφία σας γύρω από το εργασιακό περιβάλλον και με ποιον τρόπο επενδύετε στην ευημερία και την επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων σας;

Γνωρίζουμε καλά πως ό,τι είναι ωφέλιμο για το οικοσύστημα των ανθρώπων μας, είναι ωφέλιμο και για τον οργανισμό συνολικά. Και καθώς πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε επιτυχημένος επαγγελματίας είναι πρωτίστως ένας ψυχικά και σωματικά υγιής και ισορροπημένος άνθρωπος, έχουμε αναπτύξει ένα πολυεπίπεδο και δυναμικό πρόγραμμα, που προσεγγίζει ολιστικά την επαγγελματική εξέλιξη και ανέλιξη από τη μια πλευρά και την προσωπική ευεξία και υγεία από την άλλη. Κάνοντας πράξη την Big. Fair. Human. φιλοσοφία μας, επιδεικνύουμε γρήγορα αντανακλαστικά στις ανάγκες της εποχής και των ανθρώπων μας, με αποτέλεσμα να έχουμε διαμορφώσει ένα ισχυρό EVP, μια ελκυστική πρόταση αξίας που συνεχίζει να φέρνει κορυφαίες διακρίσεις και λειτουργεί ως κίνητρο για ταλαντούχους επαγγελματίες.

Ποιες θεωρείτε ότι είναι σήμερα οι μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και πώς η XM τις αντιμετωπίζει, ειδικά σε ένα διεθνές, ανταγωνιστικό και τεχνολογικά εξελισσόμενο περιβάλλον;

Σε μια εποχή όπου η διαρροή εργαζομένων αποτελεί πραγματικό πρόβλημα, στην XM έχουμε καταφέρει όχι μόνο να διατηρούμε το ανθρώπινο δυναμικό μας αλλά και να το εμπλουτίζουμε διαρκώς σε όλους τους κλάδους. Το να συγκαταλεγόμαστε ανάμεσα στους καλύτερους εργοδότες της χώρας και της Ευρώπης είναι τιμή, παράλληλα όμως συνιστά και ευθύνη.

Η θέση μας στην κορυφή είναι ένας διαρκής αγώνας και μια καθημερινή πρόκληση και πρέπει να ανταποκρίνεται στην ίδια την πραγματικότητα του οργανισμού. Η δέσμευσή μας προς κάθε XMer είναι να μην σταματάμε ποτέ να ακούμε, να καινοτομούμε και να εξελισσόμαστε, εφαρμόζοντας σύγχρονες πρακτικές και προγράμματα που τους δίνουν όλα τα κίνητρα, τα εφόδια και την ευελιξία να αναπτύξουν τα ταλέντα και τη δυναμική τους στον μέγιστο βαθμό, δείχνοντας παράλληλα τον δρόμο στον ανταγωνισμό.

Πόσους εργαζομένους απασχολεί σήμερα η XM στην Κύπρο και διεθνώς και ποια είναι τα βασικά προγράμματα, παροχές ή πολιτικές που εφαρμόζετε για να διασφαλίζετε υψηλό επίπεδο ικανοποίησης και παραμονής του προσωπικού σας;

Είμαστε πλέον μια μεγάλη ομάδα που ξεπερνά τους 1.500 ανθρώπους ─ άνθρωποι διαφορετικών χαρακτηριστικών, γενεών, εμπειριών και κουλτούρας, που μοιράζονται, ωστόσο, το ίδιο πάθος για αυτό που κάνουν. Κυρίαρχο μέλημά μας για αυτούς τους ανθρώπους ήταν, είναι και θα παραμείνει η έμπρακτη εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος εργασίας που βρίσκεται πάντα δίπλα τους και μεριμνά για την απρόσκοπτη εξέλιξή τους.

Ακολουθούμε μια ενιαία και ολιστική HR στρατηγική, στο πλαίσιο της οποίας η εκπαίδευση αποτελεί βασικό πυλώνα, προσφέροντας, μεταξύ άλλων, καινοτόμα προγράμματα ανάπτυξης πάνω στις τελευταίες τάσεις της ψηφιακής εποχής, σεμινάρια, τεχνολογικά meet-ups και gamified εμπειρίες σε συνεργασία με τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η AWS, και πρωτοποριακά προγράμματα πρακτικής άσκησης και εκπαίδευσης για τελειόφοιτους φοιτητές και επαγγελματίες του χώρου, αντίστοιχα, που θέλουν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε τεχνολογίες όπως πχ. Cloud DevOps.

Εξίσου σημαντικοί πυλώνες της στρατηγικής μας αποτελούν η ευεξία, η ουσιαστική συμπερίληψη και η ανταπόδοση, που γίνονται πράξη μέσα από ευέλικτα, υβριδικά μοντέλα εργασίας, προγράμματα που προάγουν την καλή φυσική κατάσταση και την υγιεινή διατροφή, ειδικές παροχές για οικογένειες, ανταγωνιστικά μισθολογικά πακέτα, προγράμματα mentoring και coaching σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού μας και τακτικές έρευνες κουλτούρας για να γνωρίζουμε το κλίμα και τις ανάγκες ανά πάσα στιγμή.

Επιπλέον, είμαστε από τους λίγους οργανισμούς στο πεδίο μας που επιδεικνύουμε υψηλά επίπεδα γυναικείας εκπροσώπησης σε managerial και C-level θέσεις, κάτι που δεν θα έπρεπε να θεωρείται επίτευγμα, ωστόσο οι λεγόμενες «γυάλινες οροφές» υφίστανται ακόμη έντονα στους τεχνολογικούς τομείς.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα για την XM στον τομέα της εταιρικής κουλτούρας και ποιες καινοτομίες σχεδιάζετε για να διατηρήσετε τη θέση σας ανάμεσα στους κορυφαίους εργοδότες στην Κύπρο;

Η πρόκληση της κορυφής συνοψίζεται τελικά σε κάτι απλό, αλλά ουσιαστικό: η ενδυνάμωση και η ευημερία των ανθρώπων μας αποτελούν όχι απλώς παραμέτρους της επιτυχίας της XM, αλλά τον πυρήνα της.

Όραμά μας είναι να συνεχίζουμε να πρωτοπορούμε, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση των τάσεων της αγοράς εργασίας και του workplace wellbeing, προκειμένου να δίνουμε αξία πρωτίστως στη ζωή των ανθρώπων μας και στην εμπειρία των πελατών μας. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της έρευνας αξιολόγησης του Great Place to Work επισφραγίζουν και επίσημα την προσπάθειά μας, και εν τέλει την επιτυχία μας: είμαστε στην 3η θέση της πανευρωπαϊκής λίστας «Fortune 100 Best Companies to Work For™ in Europe» στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ κατακτήσαμε και την κορυφή των Best Workplaces™ Ελλάδας για το 2025, στην αντίστοιχη κατηγορία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Email Address: careers@xm.com

Website: https://www.xm.com/careers