Η Παγκύπρια Οργάνωση Σιτηροπαραγωγών, από κοινού με όλες τις αγροτικές οργανώσεις, αποφάσισαν ομόφωνα να προχωρήσουν σε δυναμική εκδήλωση διαμαρτυρίας με τρακτέρ έξω από τον ΚΟΑΠ, έπειτα από κοινή συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2026 στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με την απόφαση, η κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026, στις 11:30, έξω από τα κεντρικά γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) στη Λευκωσία.

Όπως αναφέρουν οι αγροτικές οργανώσεις, στόχος της κινητοποίησης είναι η ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, καθώς και η άμεση επίλυσή τους. Επισημαίνουν ότι ο αγροτικός κόσμος της Κύπρου βρίσκεται για ακόμη μία φορά αντιμέτωπος με επαναλαμβανόμενα και ιδιαίτερα σοβαρά ζητήματα, τα οποία επηρεάζουν άμεσα το εισόδημα των παραγωγών, την παραγωγική τους δραστηριότητα και, κατ’ επέκταση, τη βιωσιμότητα ολόκληρου του αγροτικού τομέα.

Οι οργανώσεις αναφέρουν ότι, παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών πως οι αγρότες θα λάμβαναν τις επιδοτήσεις τους, τόσο τις εκταρικές όσο και τα ειδικά μέτρα, εντός Δεκεμβρίου, μέχρι σήμερα μεγάλος αριθμός γεωργών παραμένει απλήρωτος. Προσθέτουν ότι ακόμη και όσοι έχουν πληρωθεί διαπίστωσαν, όπως υποστηρίζουν, αδικαιολόγητες και σημαντικές αποκοπές στα ποσά που τους καταβλήθηκαν.

Όπως σημειώνεται, παρότι οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες διευθετήσεις που ζητήθηκαν από τον ΚΟΑΠ για την άμεση πληρωμή των αγροτών, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που προκαλούνται στον αγροτικό τομέα από την τουρκική κατοχή και τον πολυτεμαχισμό της γης στις ελεύθερες περιοχές, τα προσκόμματα που συνεχώς προβάλλονται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, καθώς και απαιτήσεις που –όπως αναφέρεται– δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη, επιτείνουν τα προβλήματα και καθυστερούν σημαντικά την καταβολή όλων των επιδοτήσεων.

Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους αγρότες να ενώσουν τις φωνές τους και να συμμετάσχουν δυναμικά στην κινητοποίηση με τρακτέρ στις 16 Φεβρουαρίου 2026, διεκδικώντας άμεσες και ουσιαστικές λύσεις για τα σοβαρά προβλήματα που, όπως τονίζουν, πλήττουν τον αγροτικό τομέα.