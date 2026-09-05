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Εποχική χαμηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή, ενώ η ασταθής αέρια μάζα που επηρεάζει το νησί υποχωρεί από την Κυριακή.

Σήμερα, αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί και αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα τοπικά στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στο ανατολικό μισό. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Τρίτη αναμένεται μικρή πτώση.