Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα αναπτύσσονται νεφώσεις οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές, αλλά πιθανό και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε ορισμένες περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νότιοι ως νοτιοδυτικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω τους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, τοπικά αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα κυμανθεί περίπου στα ίδια επίπεδα με την Παρασκευή, που είναι λίγο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Κυριακή και τη Δευτέρα θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.