Αντιπαράθεση, σε υψηλούς τόνους μεταξύ Γεάδη Γεάδη και Χουλουσί Ακάρ στο Διακοινοβουλευτικό Συνέδριο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (CFSP) και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (CSDP), που διεξήχθη στην Κοπεγχάγη.

Στην τελευταία μέρα του διήμερου συνεδρίου ο τέως Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, εξαπέλυσε επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά τη θεματική ενότητα με τίτλο «Η διεύρυνση της Ευρώπης», ο Χουλουσί Ακάρ αναφερόμενος στο Κυπριακό, υποστήριξε πως δεν είναι θέμα κατοχής, αλλά αντιθέτως ότι η Τουρκία το 1974 έφερε την ειρήνη στο νησί, ενώ διαμήνυσε ότι η Τουρκία είναι υπέρ του διαλόγου και επιδιώκει επίλυση όλων των προβλημάτων.

Ο κ. Γεάδης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Κύπριου ευρωβουλευτή, κατάγγειλε την τοποθέτηση, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη. Υπογράμμισε ότι η τουρκική εισβολή του 1974 στην Κύπρο ήταν παράνομη, καλώντας τον κ. Ακάρ να μελετήσει το διεθνές δίκαιο. Σημείωσε επίσης ότι καμία χώρα δεν έχει το δικαίωμα να εισβάλλει ή να κατέχει άλλο κυρίαρχο κράτος. Ακολούθως, διερωτήθηκε κατά πόσο στην τουρκική γλώσσα οι λέξεις «δημοκρατία» και «Ευρώπη» ερμηνεύονται με τις γενοκτονίες των Αρμενίων, των Ελλήνων του Πόντου και της Κύπρου, προσθέτοντας ότι μια χώρα με ποινικό μητρώο όπως η Τουρκία δεν έχει θέση στην Ευρώπη, είτε ως μέλος, είτε ως εταίρος.

Στη συνέχεια, ο κ. Ακάρ ζήτησε τον λόγο εκ νέου, κατηγορώντας τον κ. Γεάδη ότι αξιοποίησε το βήμα του Συνεδρίου για «ρητορική μίσους» κατά της Τουρκίας, κάτι που όπως ανέφερε υπονομεύει την ενότητα της Ευρώπης.

Ο Ευρωβουλευτής του ΕΛΑΜ ζήτησε και πήρε εκ νέου τον λόγο, τονίζοντας ότι δεν υπονομεύει την ενότητα της Ευρώπης ένας Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά κράτη που επιδιώκουν να επιβληθούν δια της ισχύος των όπλων. Κλείνοντας, ανέφερε κατηγορηματικά ότι η Τουρκία δεν μπορεί να έχει θέση στην ευρωπαϊκή οικογένεια όσο συνεχίζεται η κατοχή στην Κύπρο, όσο δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και όσο δεν συμβάλλει στην επίλυση του ζητήματος των αγνοουμένων.