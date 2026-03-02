Τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν από πλευράς της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας, το υπουργείο Παιδείας απέστειλε τα κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικών, όπως αυτά προκύπτουν από το νέο σύστημα αξιολόγησης όπως αυτό ψηφίστηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2025, καθώς και τις βαρύτητες τους και τους δείκτες, οι οποίο σημειώνεται ότι είναι ενδεικτικοί.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συζήτηση του νέου σχεδίου αξιολόγησης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου, η επιτροπή Παιδείας είχε ξεκαθαρίσει στο Υπουργείο ότι τα εν λόγω σημεία -τα οποία είναι άκρως απαραίτητα για την εφαρμογή του νέου συστήματος- θα έπρεπε να ήταν ενώπιον της μέχρι την πρώτη συνεδρία της τον Μάρτιο.

Το υπουργείο Παιδείας απέστειλε τα σχετικά παραρτήματα στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή και σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», την ερχόμενη Πέμπτη θα κατατεθούν στο πλαίσιο των εργασιών της Βουλής για να συζητηθούν, όπως προνοούν οι θεσμοθετημένες διαδικασίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα όσα περιλαμβάνονται στα κριτήρια αξιολόγησης, στις βαρύτητές τους καις τους ενδεικτικούς δείκτες που έχουν σημειωθεί, έχουν συζητηθεί στο πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης του νέου συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών, η οποία συστάθηκε και άρχισε τις εργασίες της τον Ιανουάριο, υπό την προεδρία του γενικού διευθυντή του υπουργείου Παιδείας, Μάριου Παναγίδη. Υπενθυμίζεται ότι στην εν λόγω Επιτροπή συμμετέχουν τα διευθυντικά στελέχη του Υπουργείου, καθώς και εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ.

Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως το περιεχόμενο των κριτηρίων (τα οποία αφορούν όλες τις θέσεις εκπαιδευτικών στις βαθμίδες ξεχωριστά), δεν είναι απαραίτητα συμφωνημένο -καθώς οι εκπαιδευτικές οργανώσεις είχαν θέσεις για τα κριτήρια- ωστόσο, σχετική συζήτηση και διαβούλευση αναμένεται να γίνει στη Βουλή, όταν το θέμα τεθεί ενώπιον της επιτροπής Παιδείας.

Στα πολυσέλιδα παραρτήματα, τα οποία έχουν κατατεθεί στη Βουλή (και τα οποία κατέχει ο «Φ»), καταγράφονται τα κριτήρια αξιολόγησης για:

>> Συμβασιούχους εκπαιδευτικούς.

>> Αορίστου χρόνου.

>> Επί δοκιμασία εκπαιδευτικούς.

>> Μόνιμους εκπαιδευτικούς.

>> Ανώτερους εκπαιδευτικούς.

>> Βοηθούς διευθυντές και βοηθούς διευθυντές Α΄.

>> Διευθυντές σχολικών μονάδων.

>> Επιθεωρητές.

>> Πρώτους λειτουργούς Εκπαίδευσης.

Οι τομείς στους οποίους γίνεται αναφορά σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης για όλες τις θέσεις των εκπαιδευτικών είναι: α) Η επαγγελματική γνώση και ανάπτυξη, β) η διδακτική – παιδαγωγική επάρκεια, γ) η οργάνωση, διοίκηση και επικοινωνία και δ) η επαγγελματική υπευθυνότητα και συμπεριφορά.

Κριτήρια για εκπαιδευτικούς μέχρι βοηθούς διευθυντές

Στην κατηγορία, στην οποία περιλαμβάνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί (από συμβασιούχοι μέχρι βοηθοί διευθυντές), τα κριτήρια περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα ακόλουθα σημεία (σημ. πως στο έγγραφο του Υπουργείου υπάρχουν και άλλα):

>> Ο εκπαιδευτικός προγραμματίζει με συνέπεια και μεθοδικότητα μαθήματα/ ενότητες, στο γνωστικό αντικείμενο που διδάσκει, στη βάση του Αναλυτικού Προγράμματος.

>> Σχεδιάζει διδασκαλίες οι οποίες περιλαμβάνουν (α) σημαντικές έννοιες, (β) αναγκαίες διασυνδέσεις εννοιών και δεξιοτήτων, καθώς και (γ) εμφάσεις σε βασικές-πυρηνικές γνώσεις και δεξιότητες στο γνωστικό αντικείμενο.

>> Προγραμματίζει την εργασία του σε τακτά διαστήματα, όπως προβλέπεται στους κανονισμούς.

>> Οργανώνει διδασκαλίες, εφαρμόζοντας παιδαγωγικές αρχές, και πρακτικές.

>> Σχεδιάζει δραστηριότητες και περιεχόμενο, ώστε οι διδασκαλίες να ανταποκρίνονται στα πολλαπλά επίπεδα μαθησιακής ετοιμότητας, χρησιμοποιώντας σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις (π.χ. συνεργατική, διαθεματική, ομαδική).

>> Επιδεικνύει γνώση των χαρακτηριστικών γνωστικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών, προσαρμόζοντας τη διδασκαλία στο επίπεδο ανάπτυξής τους, αξιοποιώντας πληροφορίες και γνώσεις που συλλέγονται με τυπικές και άτυπες διαδικασίες.

>> Αξιοποιεί τεχνολογικά εργαλεία και ψηφιακά μέσα για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μαθησιακής εμπειρίας των μαθητών.

>> Προσαρμόζει τις δραστηριότητες της διδασκαλίας με βάση τα μαθησιακά χαρακτηριστικά των μαθητών.

>> Αξιοποιεί διαθέσιμες πληροφορίες και γνώσεις αναφορικά με τους μαθητές.

>> Λαμβάνει υπόψη πληροφορίες και γνώσεις αναφορικά με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών (ζητήματα υγείας, ζητήματα κοινωνικο-μορφωτικού υπόβαθρου οικογένειας).

>> Αξιοποιεί ευκαιρίες επαγγελματικής μάθησης και ανάπτυξης εντός και εκτός σχολείου (συνέδρια, δίκτυα, ευρωπαϊκά προγράμματα).

>> Συμμετέχει σε δραστηριότητες συντονισμού της εργασίας με άλλους συναδέλφους, όπου αυτό είναι εφικτό.

>> Αξιοποιεί ευκαιρίες για αλληλοπαρατήρηση διδασκαλιών και αναστοχαστικού διαλόγου με άλλους συναδέλφους, με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών, όπου αυτό είναι εφικτό.

>> Συμμετέχει σε επιμορφωτικές δραστηριότητες, σε εργάσιμο χρόνο.

>> Παρακολουθεί τις σύγχρονες παιδαγωγικές εξελίξεις και μεριμνά για τη διάχυση της νέας γνώσης στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης.

>> Εφαρμόζει διδακτικό σχεδίασμα, βάσει των βασικών-πυρηνικών γνώσεων στο μάθημα, όπως αυτές καθορίζονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις προαπαιτούμενες όσο και τις μετασχηματιστικές γνώσεις και δεξιότητες για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και τη δραστηριοποίηση των μαθητών.

>> Οργανώνει και εφαρμόζει διδασκαλίες, οι οποίες διατηρούν μια συνέχεια και συνοχή ως προς το περιεχόμενο, συσχετίζοντας τις δραστηριότητες με τους στόχους του μαθήματος.

>> Αξιολογεί με πολλαπλές προσεγγίσεις, όπου αυτό είναι δυνατό, τους στόχους της διδασκαλίας του.

>> Αξιοποιεί τις προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες ως αφετηριακό σημείο στις διδασκαλίες.

>> Εφαρμόζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα και διατηρεί ρεαλιστικές προσδοκίες για όλους τους μαθητές.

>> Οργανώνει και προετοιμάζει με συνέπεια την εργασία του, βάσει των κανονισμών, περιγράφοντας με σαφήνεια τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

>> Γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των μαθητών, επιδιώκοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για κάθε μαθητή.

>> Καλλιεργεί δεξιότητες κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας, συνεργασίας και επικοινωνίας στους μαθητές.

>> Αξιοποιεί τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών συνδέοντας το μάθημα με τα προηγούμενα.

>> Αναφέρει του στόχους του μαθήματος και παρουσιάζει με σαφήνεια και με ποικίλους τρόπους τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες.

>> Διασφαλίζει τη ροή του μαθήματος -ομαλή μετάβαση από το ένα σημείο στο άλλο, από το εύκολο στο δύσκολο και από το απλό στο σύνθετο- και οργανώνει δραστηριότητες με πλήρη αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου.

>> Χρησιμοποιεί οργανωτικές διαδικασίες και ρουτίνες, αξιοποιώντας κατάλληλα τον διδακτικό χρόνο.

>> Οργανώνει δραστηριότητες διδασκαλίας που απαιτούν ενεργητική εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.

>> Δίνει ευκαιρίες για εφαρμογή/ εμπέδωση της νέας γνώσης με ξεκάθαρο περιεχόμενο και σαφείς οδηγίες.

>> Υποβάλλει διαβαθμισμένες ερωτήσεις και αξιοποιεί τις απαντήσεις των μαθητών για επεξήγηση.

>> Επιλέγει και αξιοποιεί τα κατάλληλα υλικά, εποπτικά και τεχνολογικά μέσα/ στηρίγματα και οργανώνει αποτελεσματικά τον χώρο διδασκαλίας του.

>> Διαβαθμίζει τις μαθησιακές δραστηριότητες, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται σε πολλαπλά επίπεδα ετοιμότητας.

>> Εφαρμόζει πρακτικές διαφοροποίησης κατά τη διδασκαλία και αξιοποιεί ποικίλους τρόπους παρουσίασης και κατάκτησης της γνώσης, όπου αυτό είναι δυνατό.

>> Παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη στο πλαίσιο των μαθημάτων και αξιοποιεί ευκαιρίες επιτυχίας για όλους τους μαθητές.

>> Προσαρμόζει τις διδασκαλίες και οργανώνει παρεμβάσεις σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τις αξιολογήσεις για την πρόοδο κάθε μαθητή.

>> Εισηγείται πρόσθετη υποστήριξη σε μαθητές που κρίνει ότι το χρειάζονται.

>> Εμπλουτίζει τη διδασκαλία και τη μάθηση με δημιουργική εργασία στην τάξη.

>> Εμπλέκει ενεργά τους μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία και ενθαρρύνει τη συζήτηση και διερεύνηση κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

>> Ενθαρρύνει τη συμμετοχή και δημιουργεί ευκαιρίες για ενεργητική μάθηση και συνεργασία.

>> Αξιοποιεί τις απορίες και απαντήσεις των μαθητών, για να προωθήσει την αποσαφήνιση εννοιών και την οικοδόμηση γνώσης.

>> Προκαλεί το ενδιαφέρον με ερωτήσεις που ενεργοποιούν τους μαθητές γνωστικά.

>> Ενσωματώνει ερωτήματα που απαιτούν κριτική σκέψη και επίλυση προβλήματος.

>> Δημιουργεί δυναμικό μαθησιακό κλίμα αλληλεπίδρασης κατά τη διδασκαλία (εφαρμόζοντας την αξιοποίηση εκπαιδευτικών μέσων ψηφιακής τεχνολογίας, όταν αυτό απαιτείται).

>> Διατυπώνει με σαφήνεια τον σκοπό του μαθήματος, παρέχει κατανοητές οδηγίες και επεξηγήσεις.