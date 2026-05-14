Σε μια καθοριστική κίνηση για την πλήρη οικονομική στήριξη και ανασύσταση της κτηνοτροφίας προχώρησε το Υπουργικό Συμβούλιο, εγκρίνοντας την ολοκληρωμένη πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας για αποζημιώσεις ύψους €35,6 εκατ. προς τους πληγέντες από τον αφθώδη πυρετό.

Μετά την έξαρση του ιού που εκδηλώθηκε τον Φεβρουάριο του 2026, η Κυβέρνηση κλείδωσε τις αναθεωρημένες και σημαντικά αυξημένες τιμές για τα ανώτατα όρια της αγοραίας αξίας των ζώων που κατάσχονται, θανατώνονται και αποζημιώνονται.

Η νέα μεθοδολογία υπολογισμού αναπτύχθηκε επιστημονικά από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) σε συνεργασία με την Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή, το Τμήμα Γεωργίας και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, βασιζόμενη σε πραγματικά στοιχεία της αγοράς και τιμολόγια των τελευταίων μηνών. Οι νέες ρυθμίσεις έχουν αναδρομική ισχύ από τις 20 Φεβρουαρίου 2026, ημερομηνία επιβεβαίωσης του πρώτου κρούσματος και θα παραμείνουν σε ισχύ έως την 31η Ιουλίου 2026.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, έστειλε σαφές μήνυμα στήριξης προς τον κτηνοτροφικό κόσμο, απαντώντας παράλληλα στις επικρίσεις μερίδας κτηνοτρόφων που δηλώνουν απογοητευμένοι διότι δεν τους έχει συναντήσει, ο ίδιος. «Στο Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίσαμε για τη σημαντική οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων μας, η οποία ξεπερνά κατά 150% με 200% τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά επίπεδα. Μία είναι η Κυβέρνηση. Οι εκπρόσωποι του κλάδου είχαν ήδη επαφές με την Υπουργό Γεωργίας και στελέχη του Υπουργείου.»

Από την πλευρά της, η υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, εξήγησε τη φιλοσοφία των αποφάσεων ανακοινώνοντας παράλληλα τα πέντε μέτρα στήριξης τα οποία, όπως ανέφερε, διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων και των κτηνοτρόφων και συγκεκριμένα εκπρόσωποι των αγελαδοτρόφων, των χοιροτρόφων και των αιγοπροβατοτρόφων.

Σύμφωνα με τη χθεσινή απόφαση, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες απέσυραν οριστικά την αρχική σκέψη για αποζημίωση των κτηνοτρόφων μέσω απευθείας παραχώρησης φυσικού ζωικού κεφαλαίου. Η απόφαση αυτή λήφθηκε για την πλήρη εξάλειψη νομικών και διοικητικών εμπλοκών, αλλά και για τη διασφάλιση της απαραίτητης συγχρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Συνεπώς, όλες οι εγκεκριμένες αποζημιώσεις θα καταβληθούν αποκλειστικά με τη μορφή άμεσης χρηματικής πληρωμής στους λογαριασμούς των πληγέντων. Για κάλυψη του συνόλου των 112 πληγέντων θα χρειαστεί συνολικά το ποσό των €20,4 εκατ.

Όσον αφορά τους κτηνοτρόφους που επιθυμούν να επαναδραστηριοποιηθούν, το κράτος θα καλύψει τη στήριξη απώλειας εισοδήματος για τουλάχιστον 12 μήνες. Το συνολικό ποσό εκτιμάται στα €8,6 εκατ.

Παράλληλα, θα ετοιμαστεί σχέδιο για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου με υψηλής γενετικής αξίας ζώα το οποίο θα διαμορφωθεί με κριτήρια από την Επιστημονική Επιτροπή για την ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας, στην οποία προΐσταται ο Σταύρος Μαλάς.

Περαιτέρω θα περιληφθεί πρόνοια για κάλυψη του κόστους σίτισης των ζώων που θα αποκτηθούν με το σχέδιο ανασυγκρότησης για την περίοδο που τα ζώα δεν θα συνεισφέρουν στο εισόδημα του κτηνοτρόφου.

Όλες οι αναθεωρημένες τιμές ανά κατηγορία ζώου

Ο «Φ» παρουσιάζει αυτούσια τα επίσημα ανώτατα όρια αγοραίας αξίας, όπως αυτά καταγράφονται στην εγκριθείσα πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου:

1. ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ (Αποζημιώσεις από €47 έως €420 ανά ζώο)

Για τον καθορισμό της αγοραίας αξίας των αιγοπροβάτων, τα ζώα κατηγοριοποιούνται με βάση τη φυλή τους σε τρεις τύπους:

• Βελτιωμένα: Πρόβατα Χίου, Φρίζιαν, Αβάσσι, Ασσάφ, Λακόν και αίγες Δαμασκού, Αλπίνα, Σάανεν κ.α., χωρίς πιστοποιητικά καθαροαιμίας, καθώς και διασταυρώσεις όπου υπερισχύουν οι φυλές αυτές.

• Ημιβελτιωμένα: Διασταυρώσεις ντόπιων φυλών με βελτιωμένες φυλές.

• Αβελτίωτα: Ντόπιες φυλές αιγών και προβάτων.

Α. Θηλυκά Αιγοπρόβατα (Έντυπο Α)

• Αμνοερίφια (εφαρμόζεται σε ολικές κατασχέσεις κοπαδιών):

◦ 1-45 ημερών: Μέχρι €58 (για όλες τις φυλές).

◦ 46 ημερών έως 3 μηνών: Μέχρι €230 (Βελτιωμένα), €202 (Ημιβελτιωμένα), €173 (Αβελτίωτα).

◦ Πέραν των 3 μηνών έως 6 μηνών: Μέχρι €85 (Βελτιωμένα), €76 (Ημιβελτιωμένα), €69 (Αβελτίωτα).

◦ Πέραν των 6 μηνών έως 12 μηνών: Μέχρι €201 (Βελτιωμένα), €181 (Ημιβελτιωμένα), €163 (Αβελτίωτα).

• Συντήρηση ή ξηρά περίοδος και αρχικό στάδιο εγκυμοσύνης:

◦ Ηλικίας άνω του 1 έτους έως 5 ετών: Μέχρι €216 (Βελτιωμένα), €187 (Ημιβελτιωμένα), €158 (Αβελτίωτα).

◦ Ηλικίας άνω των 5 ετών: Μέχρι €173 (Βελτιωμένα), €144 (Ημιβελτιωμένα), €115 (Αβελτίωτα).

• Προχωρημένο στάδιο εγκυμοσύνης και στάδιο γαλακτοπαραγωγής:

◦ Ηλικίας άνω του 1 έτους έως 2 ετών: Μέχρι €216 (Βελτιωμένα), €187 (Ημιβελτιωμένα), €158 (Αβελτίωτα).

◦ Ηλικίας άνω των 2 ετών έως 5 ετών: Μέχρι €259 (Βελτιωμένα), €230 (Ημιβελτιωμένα), €202 (Αβελτίωτα).

◦ Ηλικίας άνω των 5 ετών: Μέχρι €245 (Βελτιωμένα), €216 (Ημιβελτιωμένα), €187 (Αβελτίωτα).

Β. Αρσενικά Αιγοπρόβατα (Κριοί και Τράγοι – Έντυπο Β)

• Ηλικίας άνω των 6 μηνών έως 12 μηνών: Μέχρι €245 (Βελτιωμένα), €216 (Ημιβελτιωμένα), €187 (Αβελτίωτα).

• Ηλικίας άνω του 1 έτους έως 2 ετών: Μέχρι €288 (Βελτιωμένα), €259 (Ημιβελτιωμένα), €230 (Αβελτίωτα).

• Ηλικίας άνω των 2 ετών έως 5 ετών: Μέχρι €259 (Βελτιωμένα), €230 (Ημιβελτιωμένα), €202 (Αβελτίωτα).

• Ηλικίας άνω των 5 ετών: Μέχρι €187 (Βελτιωμένα), €158 (Ημιβελτιωμένα), €130 (Αβελτίωτα).

Γ. Αιγοπρόβατα με Επίσημα Γενεαλογικά Πιστοποιητικά Καθαροαιμίας (Pedigree – Έντυπα Γ & Δ)

• Θηλυκά Καθαρόαιμα:

◦ Αμνοερίφια 1-45 ημερών: Μέχρι €58.

◦ Αμνοερίφια 46 ημερών έως 3 μηνών: Μέχρι €201.

◦ Αμνοερίφια άνω των 3 μηνών έως 6 μηνών: Μέχρι €85.

◦ Συντήρηση/Ξηρά περίοδος (6 μηνών έως 5 ετών): Μέχρι €360.

◦ Συντήρηση/Ξηρά περίοδος (άνω των 5 ετών): Μέχρι €180.

◦ Γαλακτοπαραγωγή/Προχωρημένη εγκυμοσύνη (1 έως 3 ετών): Μέχρι €396.

◦ Γαλακτοπαραγωγή/Προχωρημένη εγκυμοσύνη (3 έως 5 ετών): Μέχρι €378.

◦ Γαλακτοπαραγωγή/Προχωρημένη εγκυμοσύνη (άνω των 5 ετών): Μέχρι €216.

• Αρσενικά Καθαρόαιμα:

◦ Ηλικίας άνω των 6 μηνών έως 12 μηνών: Μέχρι €378.

◦ Ηλικίας άνω του 1 έτους έως 2 ετών: Μέχρι €420.

◦ Ηλικίας άνω των 2 ετών έως 5 ετών: Μέχρι €357.

◦ Ηλικίας άνω των 5 ετών: Μέχρι €252.

2. ΒΟΟΕΙΔΕΣ / ΑΓΕΛΑΔΕΣ (Αποζημιώσεις από €150 έως €2.500 ανά ζώο)

Τα ανώτατα όρια αγοραίας αξίας για τον κλάδο της αγελαδοτροφίας διαμορφώνονται ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και το παραγωγικό στάδιο του ζώου ως εξής:

Α. Αγελάδες Γαλακτοπαραγωγής

• Ηλικίας μέχρι 5 ετών:€2.000 – €2.500.

• Ηλικίας 5 έως 7 ετών:€1.500 – €2.000.

• Ηλικίας πέραν των 7 ετών:€750 – €1.500.

Β. Μοσχίδες

• Ηλικίας 12 μηνών μέχρι 18 μηνών:€1.500 – €2.000.

• Ηλικίας 18 μηνών μέχρι 24 μηνών:€2.000 – €2.500.

Γ. Ταύροι

• Ηλικίας 12 μηνών μέχρι 18 μηνών:€1.500 – €1.800.

• Ηλικίας άνω των 18 μηνών:€1.800 – €2.300.

Δ. Μοσχάρια (Αρσενικά ή Θηλυκά)

• Ηλικίας μέχρι 3 μηνών:€150 – €300.

• Ηλικίας από 3 έως 6 μηνών:€300 – €750.

• Ηλικίας από 6 έως 12 μηνών:€750 – €1.500.

3. ΧΟΙΡΟΙ (Αποζημιώσεις από €35 έως €5.000 ανά ζώο)

Λόγω της επέκτασης της νόσου και της επιβεβαιωμένης μόλυνσης χοιροστασίων, η πρόταση που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ενσωμάτωσε για πρώτη φορά και την αρχική εκτίμηση αποζημίωσης για τις θανατώσεις χοίρων.

• Οι αποζημιώσεις για τον κλάδο της χοιροτροφίας καθορίστηκαν και κυμαίνονται από €35 έως €5.000 ανά ζώο, αναλόγως των χαρακτηριστικών και της παραγωγικής αξίας του ζώου.