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Κι ο μεγάλος country τροβαδούρος Johnny Cash, προσπάθησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους: Ήταν κάποτε ένας περιφερόμενος μουσικός θίασος, ένα φολκλορικό συγκρότημα που τραγουδούσε μπαλάντες των βουνών, και λαϊκά τραγούδια του τόπου μας.

Ήταν έμπειροι και ικανοί μουσικοί, ο κόσμος πίστευε πως θα πάνε μπροστά, αλλά η πολιτική τους αναξιοπιστία οδήγησε τελικά στον ξεπεσμό τους.

Λοιπόν: Εκείνος στα δεξιά ήταν αριστερός. Και εκείνος στη μέση ήταν στα δεξιά. Ο άλλος στα αριστερά ήταν κάπου στη μέση. Και ο τύπος από πίσω ήταν Μεθοδιστής, γιατί ήθελε να σώσει τη ψυχή του.

Αυτό το μουσικό συνονθύλευμα, λοιπόν, περιόδευε σε όλη τη χώρα, παίζοντας παραδοσιακές μπαλάντες και τα λαϊκά τραγούδια του τόπου μας.

Είχαν μεγάλη δεξιοτεχνία. Και πολύ σύντομα μαθεύτηκε ότι εξέφραζαν την οργή και απελπισία του απλού κόσμου. Με αποτέλεσμα, όπου πήγαιναν, πολιτική αντιπαλότητα επικράτησε όπου τραγουδούσαν

Λοιπόν:

Εκείνος στα δεξιά ήταν στα αριστερά

Ο άλλος στη μέση ήταν στα δεξιά.

Ο διπλανός στα αριστερά ήταν κάπου στη μέση

Και ο τύπος από πίσω έκαψε την άδεια οδήγησής του, γιατί δεν ήθελε να πιάσει τιμόνι.

Η κουρτίνα ανέβηκε, σιωπή απλώθηκε στο πλήθος καθώς χιλιάδες συγκεντρώθηκαν για να ακούσουν τα λαϊκά τραγούδια του τόπου μας.

Την πολιτική τους, την έπαιρναν πολύ σοβαρά. Και εκείνο το βράδυ στην συναυλία, καθώς ο κόσμος λικνιζόταν και τραγουδούσε μέσα σε ντελίριο, κέρασαν όλους τους θαμώνες. Στην υγειά μας, ρε παιδιά!

Λοιπόν:

Εκείνος στα δεξιά ήταν κάτω-κάτω

Εκείνος στην μέση ήταν πάνω-πάνω

Εκείνος στα αριστερά έσπασε, λέει, το χέρι του και δεν μπορούσε ούτε να οδηγήσει, ούτε και να παίξει μια πενιά!

Και ο άλλος στο πίσω κάθισμα, διαμαρτυρόταν «Ώ, γαμώτο»! Συνεχώς, όμως…

Τώρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να σου γίνει μάθημα είναι ότι: αν σκοπεύεις να φτιάξεις κάποτε λαϊκό συγκρότημα, μην μπλέκεις την πολιτική με τα λαϊκά τραγούδια του τόπου μας.

Δούλευε μόνο με αρμονία και αφοσίωση. Παίξε καλά το μπάντζο σου και, αν έχεις πολιτικές δεσμεύσεις και φιλοδοξίες, κράτησέ τες για τον εαυτό σου.

Τώρα:

Εκείνος στα αριστερά δουλεύει σε τράπεζα.

Και εκείνος στη μέση οδηγεί φορτηγό. Ό άλλος στα δεξιά έγινε ολονύχτιος DJ. Κι ο τύπος στο πίσω κάθισμα μόλις κλήθηκε στον στρατό!

Συνθέτης-Στιχουργός: Jack Cleme

Τραγούδι: Jonnie Cash. Ακούστε το εδώ:

> https://youtu.be/LixJECmbfNY?si=yg5WIhT8DxNkYw-m

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