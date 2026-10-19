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Τα ευρήματα της πρόσφατης ειδικής έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τα λεωφορεία στη Λευκωσία δεν μπορεί να προσπερνιούνται και να μας αφήνουν να κοιμόμαστε ήσυχοι. Λανθασμένα ωράρια, ελλιπής πληροφόρηση, αραιά δρομολόγια και σοβαρές ελλείψεις στην προσβασιμότητα, συνθέτουν μια εικόνα που όχι μόνο δεν είναι κολακευτική αλλά λειτουργεί ως κόλαφος για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εκείνο όμως που μπορεί να τρομάζει είναι ότι το 63% των ερωτηθέντων από τη σχετική έρευνα δηλώνει πως δεν θα επέλεγε ξανά το λεωφορείο. Όσο ξεκάθαρα γίνεται. Για μια ευρωπαϊκή χώρα που οφείλει να λειτουργεί ως πρότυπο, τέτοιες διαπιστώσεις πλήττουν καίρια τη διεθνή αξιοπιστία και την εικόνα μας, θέτοντας εν αμφιβόλω τις πολυετείς προσπάθειες αναβάθμισης του τομέα.

Η κατάσταση αυτή είναι τόσο συνυφασμένη και με το οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα της πρωτεύουσας. Είναι κοινώς παραδεκτό ότι η μόνη ουσιαστική λύση για την αποσυμφόρηση στους δρόμους είναι η απεξάρτηση από το ιδιωτικό όχημα. Αυτό προέκυψε και από πολυδάπανες μελέτες εμπειρογνωμόνων που κουβαλούμε κάθε φορά εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, όταν οι δημόσιες συγκοινωνίες εξακολουθούν ν’ αποτυγχάνουν να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη, προκύπτει ακόμα πιο πιεστικά ένας φαύλος κύκλος: οι πολίτες εξαναγκάζονται να δηλώνουν ακόμα περισσότερο εξαρτημένοι από τα αυτοκίνητά τους, με αποτέλεσμα το καθημερινό κυκλοφοριακό «έμφραγμα» να προσλαμβάνει ακόμα οξύτερη μορφή.

Παράλληλα, αναδεικνύεται ένα σοβαρό οικονομικό παράδοξο. Είναι εκτός ορίζοντα λογικής να επενδύονται τεράστια κονδύλια σε ευαίσθητους τομείς της οικονομίας και την ίδια στιγμή να αποκαλύπτονται τόσο μεγάλες «τρύπες» στις υποδομές. Το συγκοινωνιακό σύστημα δεν λειτουργεί απομονωμένα· επηρεάζει την παραγωγικότητα, την αγορά εργασίας, την καθημερινή οικονομική δραστηριότητα, γενικότερα όλο το φάσμα της οικονομίας.

Σε μια περίοδο μάλιστα που οι αλλεπάλληλες αυξήσεις στα καύσιμα επιβαρύνουν στραγγαλιστικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ο πολίτης θα έπρεπε να έχει στη διάθεσή του μια αξιόπιστη, οικονομική και ποιοτική εναλλακτική λύση. Η στροφή στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι καθόλου πολυτέλεια, αλλά επιτακτική ανάγκη. Απαιτείται όμως γι’ αυτό ένα σύγχρονο και λειτουργικό δίκτυο συγκοινωνιών, ικανό να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Είναι άλλο ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο, τουλάχιστον μέχρι τώρα, παραπέμπει μόνο σε αστοχίες και ανημποριά…