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Η Stoximan Super League επέστρεψε στη δράση μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων και περιλαμβάνει το μεγάλο ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό την Κυριακή (11/10, 21:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης», σε μία αναμέτρηση που μπορεί να επηρεάσει τις ισορροπίες στη μάχη του τίτλου.

Οι πράσινοι ταξιδεύουν στο Φάληρο με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, καθώς μετρούν πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και βρίσκονται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 15 βαθμούς. Το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ θέλει να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο και να διατηρήσει το αήττητο σερί του, αποκτώντας ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα απέναντι σε έναν από τους βασικούς ανταγωνιστές του.

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