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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Παπαϊακώβου Ιάκωβος, Λεωφ. Δημοκρατίας 60. Έναντι Λυκείου Αποστόλου Βαρνάβα, Στρόβολος, τηλ. 22450644, 97520206.

Αργυρού Παναγιώτα (Τάνια), Παύλου Μελά 28Β. Δρόμος Κρατικής Έκθεσης, Έγκωμη, τηλ. 22658628, 22427414.

Νικολάου Χαρά, Λεωφ. Κυρηνείας 145. Δίπλα από αρτοποιείο «Vienna», Πλατύ, Αγλαντζιά, τηλ. 22335477, 22511117.

Κωνσταντοπούλου Χριστίνα, Θεμιστοκλή Δέρβη 17Β. Απέναντι από το «Wagamama», Λευκωσία, τηλ. 22344347, 22344347.

Τιμινή Αντωνία, Αγίου Στυλιανού 34Ε. Απέναντι από την εκκλησία και το Γυμνάσιο Αγίου Στυλιανού, Λακατάμια, τηλ. 22322225.

Πετρίκκος Δημήτρης, Δημήτρη Χάματσου 51Β. Απέναντι από εκκλησία Παναγίας Ευαγγελίστριας, Δάλι, τηλ. 22523500, 99934501.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Καμενίδου Γιάννα, Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 255Ε. Έναντι αρτοποιείου «Sunfresh», Ζακάκι, Λεμεσός, τηλ. 25715315, 25715716.

Παπαδόπουλος Χαράλαμπος, Θεόδωρου Ποταμιάνου 52. «Jumbo» Πολεμιδιών, Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25735505.

Άσπρος Δημήτρης, Λεοντίου A΄ 159. Δρόμος παλαιού νοσοκομείου, Λεμεσός, τηλ. 25342050, 25728208.

Έρεφιτς Συλβάνα, Όμηρου 31. Δρόμος Χαλκούτσας και υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», πλησίον αρτοποιείου «Ζορπάς» & «Mms Kiosk», απέναντι από σχολείο Pascal (πρώην Folley’s school), Λεμεσός, τηλ. 25772708.

Κίρκοβα – Ανδρέου Σάσια, Χαράλαμπου Φτερούδη 2. Ανοικοδόμησης Αγ. Αθανασίου, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25725558, 25588033.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Παπαχρίστου Ελισάβετ, Λεωφ. Παπανικολή 31Α. Δρόμος Σταδίου Ανόρθωσης, Λάρνακα, τηλ. 24634390, 96323458.

Μουόσα Χασάν, Γρίβα Διγενή 60. Από φώτα τροχαίας Πυροσβεστικής προς νέο κτήριο ΑΗΚ (πλησίον Ελληνικής Τράπεζας), Λάρνακα, τηλ. 24400635, 96472961.

Ζαχαρία Ζαχάρω, Λεωφόρος 1ης Απριλίου 87. 500μ. από υπεραγορά «Σπύρος», Αραδίππου, τηλ. 24322050.

ΠΑΦΟΣ

Μακαρίου Γεώργιος, Νεαπόλεως 20. Τέρμα δρόμου εκκλησίας Αποστόλου Παύλου, Πάφος, τηλ. 26936989, 26938949.

Γαβριήλ Γιάννης, Μακαρίου Γ΄ 11, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321167, 99413411.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Κύζας Παναγιώτης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 82, Παραλίμνι, τηλ. 23823270, 23823308.

Μουρκάκης Απόστολος, Κανάρη 6. Απέναντι από υπεραγορά «MAS Βοσκού», Σωτήρα, τηλ. 23828831, 99621962.