Η Αστυνομία Κύπρου, όπως κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου του Πάσχα και της Ανάστασης, θα λάβει αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας, με σκοπό την αύξηση της ασφάλειας στο οδικό και την πρόληψη των σοβαρών και θανατηφόρων οδικών τροχαίων συγκρούσεων.

Λόγω της αναμενόμενης αύξησης της τροχαίας κίνησης κατά την περίοδο των εορτών, μεταξύ της Μεγάλης Πέμπτης και της Δευτέρας του Πάσχα, 09-13 Απριλίου, η παρουσία της Αστυνομίας στις κύριες οδικές αρτηρίες των πόλεων και στους υπεραστικούς δρόμους και αυτοκινητόδρομους θα είναι έντονη, με αυξημένες περιπολίες, ρύθμιση της κυκλοφορίας, αλλά και τροχονομικούς ελέγχους.

Κατά τους ελέγχους τροχαίας, όπως πάντα θα επιδεικνύεται μηδενική ανοχή στις παραβάσεις που συνιστούν κύριες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων οδικών τροχαίων συγκρούσεων, όπως είναι η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και ναρκωτικών ουσιών, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας από οδηγούς και επιβάτες αυτοκινήτων και προστατευτικού κράνους από μοτοσικλετιστές, η απόσπαση της προσοχής με τη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλου αντικειμένου κατά την οδήγηση και το επικίνδυνο προσπέρασμα.

Η Αστυνομία συστήνει στους οδηγούς οχημάτων να είναι πολύ προσεκτικοί κατά την οδήγηση, να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας και τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών.