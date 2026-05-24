Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη 10 προσώπων, για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, παράνομη κατοχή περιουσίας, διάρρηξη, ναρκωτικά και παράνομη παραμονή.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 459 οχήματα και ελέγχθηκαν 593 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 45 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 16 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 221 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 88 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 209 έλεγχοι αλκοόλης, με 14 θετικά αποτελέσματα, καθώς και τέσσερις προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ, με τρία θετικά αποτελέσματα. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν δύο οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.