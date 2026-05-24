Στη σύλληψη 34χρονου προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά απόπειρα διάρρηξης κτιρίου και κατοχής διαρρηκτικών εργαλείων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Γύρω στις 7.40μ.μ. χθες, μέλος της Αστυνομίας που ήταν εκτός υπηρεσίας, αντιλήφθηκε δύο άντρες που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα τους με καπέλα και χειρουργικές μάσκες, να κινούνται ύποπτα και να μπαίνουν σε πολυκατοικία στη Λεμεσό.

Οι δύο άντρες όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία του αστυνομικού, τράπηκαν σε φυγή, ενώ ο ένας εξ αυτών πέταξε ένα χερούλι πόρτας το οποίο απέκοψαν στην προσπάθεια τους να προβούν σε διάρρηξη.

Ο αστυνομικός ανέκοψε τον ένα εκ των δύο. Όπως διαπιστώθηκε πρόκειται για 34χρονο. Στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρο αδίκημα.

Ο 34χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για έκδοση διατάγματος κράτησης.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.