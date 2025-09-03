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Ο Σοφοκλής Κασκαούνιας φιλοξενήθηκε στο podcast του like.com.cy, Winter@LIKE με τον Χαράλαμπο Χειμώνα. Ο αγαπημένος ηθοποιός αναφέρθηκε στην πολυαγαπημένη του μαμά και συγκίνησε με τα λεγόμενά του.

«Η μητέρα μου τώρα είναι γύρω στα 89. Είμαστε σε μια φάση που καθημερινά πάω δύο φορές τη μέρα να τη δω. Ευτυχώς είναι στα Λύμπια και είναι κοντά μου. Θέλει τη βοήθεια μου», δήλωσε αρχικά ο Σοφοκλής Κασκαούνιας στο podcast του LIKE.

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