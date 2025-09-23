Εργασίες περιοδικής συντήρησης του οδοστρώματος του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Λευκωσίας, μεταξύ Μουτταγιάκας και Παρεκκλησιάς, με κατεύθυνση προς Λευκωσία, ξεκινούν αύριο, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δημοσίων Έργων, οι εργασίες θα διεξάγονται καθημερινά, μέχρι τις 2 Οκτωβρίου, εκτός Παρασκευής, Σαββατοκύριακου και αργίας της 1ης Οκτωβρίου, μεταξύ των ωρών 20:00 με 05:30 το πρωί της επόμενης μέρας.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνουν τμηματικά οι δύο λωρίδες του αυτοκινητόδρομου στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, σε μήκος περίπου 3 χλμ. και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην αντίθετη κατεύθυνση, η οποία θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση, υπομονή και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

