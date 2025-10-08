Σάλο έχει προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που παρουσιάζει εκκλησία στην κατεχόμενη Αμμόχωστο να έχει μετατραπεί σε καφέ – μπαρ.

Στο υλικό που κυκλοφορεί διαδικτυακά, διακρίνεται η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Ναΐτη, στο προαύλιο της οποίας έχουν τοποθετηθεί τραπέζια και καρέκλες.

Παράλληλα, στο βίντεο φαίνονται εργάτες να εκτελούν εργασίες στον χώρο, με έναν εξ αυτών να μεταφέρει μαξιλάρια.

cnn.gr