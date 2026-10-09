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Εκ των υστέρων έγκριση για την ανακατανομή κονδυλίων ύψους περίπου €14,5 εκατ., προκειμένου να καλυφθούν υπερβάσεις που καταγράφηκαν κατά το 2025, ζητά από τη Βουλή ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), χωρίς να αιτείται βεβαίως πρόσθετη χρηματοδότηση.

Ο τροποποιητικός προϋπολογισμός, που προωθήθηκε στη Βουλή, αποτυπώνει αυξημένες δαπάνες για προσωπικό, υπερωρίες, επιδόματα και αντιμισθίες.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, πίσω από σημαντικό μέρος των υπερβάσεων βρίσκονται οι αυξημένες λειτουργικές ανάγκες των δημόσιων νοσηλευτηρίων, η περιορισμένη διαθεσιμότητα προσωπικού, οι καθυστερήσεις στην πλήρωση θέσεων και οι υπέρμετρες απουσίες εργαζομένων με άδειες ασθενείας.

Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού του ΟΚΥπΥ παρέμεινε αμετάβλητο, στα €818,6 εκατ. Οι υπερβάσεις καλύπτονται πλήρως από εξοικονομήσεις €14,48 εκατ. που προέκυψαν στο κονδύλι για φάρμακα, καθώς η πραγματική δαπάνη ήταν χαμηλότερη από εκείνη που είχε αρχικά υπολογιστεί.

Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία είναι χαρακτηριστική: Ο ΟΚΥπΥ εξοικονόμησε €3,6 εκατ. επειδή απασχολούσε λιγότερους συμβασιούχους υπαλλήλους από όσους είχε προϋπολογίσει, αλλά την ίδια ώρα κατέγραψε πρόσθετες δαπάνες €3,4 εκατ., κυρίως για υπερωρίες, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές.

Συνολικά, το κονδύλι των συμβασιούχων υπαλλήλων αυξάνεται κατά περίπου €1,5 εκατ., ενώ εκείνο του ωρομίσθιου προσωπικού κατά σχεδόν €2 εκατ. Στη δεύτερη περίπτωση, €1,6 εκατ. αφορούν αυξημένες δαπάνες για υπερωρίες, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές.

Η μεγαλύτερη αναπροσαρμογή, ύψους €11 εκατ., καταγράφεται στο κονδύλι που καλύπτει την αντιμισθία προσωπικού αποσπασμένου από τη δημόσια υπηρεσία. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως σε υπερωρίες και επιδόματα, καθώς και σε πληρωμές που δεν είχαν περιληφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό.

€4,1 εκατ. για το «κάθετο κίνητρο»

Στις πρόσθετες δαπάνες περιλαμβάνεται και η καταβολή του λεγόμενου «κάθετου κινήτρου», βάσει συμφωνίας μεταξύ ΟΚΥπΥ και συντεχνιών για τα έτη 2023 και 2024.

Οι πληρωμές έγιναν τον Ιανουάριο του 2025 και ανήλθαν σε €1,7 εκατ. για συμβασιούχο προσωπικό και €2,4 εκατ. για αποσπασμένους υπαλλήλους. Συνολικά €4,1 εκατ. αφορούσαν υποχρεώσεις προηγούμενων ετών, οι οποίες δεν είχαν προϋπολογιστεί για το 2025.

Τα €14,48 εκατ. που απαιτούνται για την κάλυψη των υπερβάσεων προέρχονται από εξοικονομήσεις στις δαπάνες για φάρμακα. Συγκεκριμένα, ο ΟΚΥπΥ είχε υπολογίσει μεγαλύτερη δαπάνη, λαμβάνοντας υπόψη την αυξητική τάση της κατανάλωσης τα προηγούμενα χρόνια.