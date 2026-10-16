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Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η κατάθεση της παραπονούμενης στην υπόθεση του τελούντα σε αργία Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, η οποία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών.

Το Δικαστήριο όρισε ως επόμενες δικάσιμους την Τρίτη 20 Οκτωβρίου και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, ημερομηνίες κατά τις οποίες θα ακολουθήσει η αντεξέταση της παραπονούμενης από τους συνηγόρους υπεράσπισης Χρήστο Πουργουρίδη και Νώντα Κορακίδη.

Η κατάθεση της παραπονούμενης ήταν πολύωρη και διήρκησε δύο ημέρες την Πέμπτη και σήμερα, Παρασκευή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν την εκπνοή του 2026.

Με την ολοκλήρωση των μαρτύρων κατηγορίας το Δικαστήριο θα αποφασίσει κατά πόσο η Κατηγορούσα Αρχή πέτυχε να αποδείξει εκ πρώτης όψεως ή όχι την υπόθεση. Σε περίπτωση που κριθεί ότι το έπραξε, τότε οι συνήγοροι υπεράσπισης αναμένεται να καλέσουν τους μάρτυρες υπεράσπισης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι η παραπονούμενη κατέθεσε εντός της αίθουσας του Δικαστηρίου ενώπιον Δικαστών και Δικηγόρων ωστόσο ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου βρίσκονταν εκτός του χώρου και σε διπλανή αίθουσα.

Μάρτυρας ο οποίος αναμενόταν ωστόσο να καταθέσει κατά προηγούμενες δικασίμους δεν θα καταθέσει τελικά λόγω νοσηλείας του σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Λευκωσία, μετά από προβλήματα υγείας που παρουσίασε. Ωστόσο αναμένεται να εξεταστεί από την Πρόεδρο του Κακουργιοδικείου Πάφο κατά πόσο ο συγκεκριμένος μάρτυρας κατηγορίας που αντιμετωπίζει βεβαρημένο πρόβλημα υγείας θα καταθέσει στον χώρο όπου νοσηλεύεται.

Ο τελών σε αργία δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες που αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου. Έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες.

Η υπόθεση συνεχίζεται στις 9.00 το πρωί της 20ης Οκτωβρίου.

ΚΥΠΕ