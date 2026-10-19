Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Λιακάδες αλλά και νεφώσεις περιλαμβάνει η πρόγνωση του καιρού, με τη θερμοκρασία σταδιακά να πέφτει, φθάνοντας έως και τους 6 βαθμούς στα ορεινά. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει ασθενής ψηλή πίεση.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που παροδικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι μέτριοι, στα 4 Μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε,ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κυρίως στα δυτικά και βόρεια παράλια θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.