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Στα 2,7 εκατομμύρια ευρώ ανεβαίνει το ποσό που θα διεκδικήσουν οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ στην επόμενη κλήρωση, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, μετά το τζακ ποτ που σημειώθηκε στη χθεσινή κλήρωση.

Την ίδια ώρα, τέσσερα τυχερά δελτία αναδείχθηκαν στη δεύτερη κατηγορία (5 σωστές προβλέψεις), εξασφαλίζοντας κέρδη 100.000 ευρώ το καθένα.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν: 13, 27, 19, 35, 3

Τζόκερ ο αριθμός: 9

Οι κληρώσεις Τζόκερ του Allwyn ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.