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Ασθενής υψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, διαστήματα ηλιοφάνειας θα εναλλάσσονται με περιόδους αυξημένης συννεφιάς. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν προοδευτικά θαλάσσιοι, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά και κυρίως στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς και τοπικά παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να βρεθεί έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές για την εποχή.