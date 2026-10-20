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Μια ακόμη συγκέντρωση διαμαρτυρίας οργανώνουν σήμερα, στο Πολέμι στις 6.00μμ, οι αμπελουργοί της επαρχίας Πάφου για το θέμα των αποζημιώσεων από τον περονόσπορο.

Οι αμπελουργοί θα συγκεντρωθούν έξω από το κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου Πολεμίου και θα διαδηλώσουν με αίτημα την καταβολή των αποζημιώσεων σε όλες τις ποικιλίες σταφυλιών που προσεβλήθηκαν φέτος από τον περονόσπορο. Η έκταση του προβλήματος είναι πολύ μεγάλη, επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των αμπελουργών, με αποτέλεσμα να υπάρχει φέτος σημαντικά μειωμένη παραγωγή.