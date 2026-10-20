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Σε κινητοποίηση βρίσκεται η Αστυνομία στη Λεμεσό για τον εντοπισμό του 82χρονου Σωτηράκη Παρπέρη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Τρίτης (20/10), όταν απουσίασε από την οικία του στον Συνοικισμό Καψάλου.

Ο 82χρονος περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, μετρίου αναστήματος, με αραιά άσπρα μαλλιά. Πιθανό να διακινείται με αυτοκίνητο, μάρκας Mitsubishi Lancer, χρώματος γκρίζο και αριθμούς εγγραφής KUX570.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο τηλέφωνο 25-805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.